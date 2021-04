«Tout comme pour la crise climatique, nous devons aider ceux qui sont les plus vulnérables en premier. C’est pourquoi je soutiens l’OMS, Gavi et tous ceux qui sont impliqués dans l’initiative COVAX, qui, à mon avis, offre la meilleure voie à suivre pour garantir une véritable équité vaccinale et un moyen de sortir de la pandémie », a-t-elle ajouté.

LONDRES – La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a pressé lundi les dirigeants mondiaux de faire plus pour lutter contre l’iniquité des vaccins Covid-19, décrivant l’écart croissant entre le nombre de vaccins administrés dans les pays à revenu élevé et ceux administrés dans les pays à faible revenu comme un » la tragédie. »

«Il est totalement contraire à l’éthique que les pays à revenu élevé vaccinent maintenant des personnes jeunes et en bonne santé si cela se produit au détriment des personnes appartenant à des groupes à risque et en première ligne dans les pays à revenu faible et intermédiaire», a déclaré Thunberg lors d’un briefing virtuel de l’OMS.

« C’est un test moral, nous parlons aujourd’hui de faire preuve de solidarité et pourtant le nationalisme vaccinal est ce qui anime la distribution des vaccins », a-t-elle ajouté.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a remercié Thunberg pour son plaidoyer en faveur de l’équité des vaccins et pour le don à COVAX. Il a déclaré que Thunberg, à 18 ans, était la plus jeune personne à ce jour à contribuer à l’initiative.

« Greta Thunberg a inspiré des millions de personnes dans le monde à prendre des mesures pour lutter contre la crise climatique, et son ferme soutien à l’équité en matière de vaccins pour lutter contre la pandémie de COVID-19 démontre une fois de plus son engagement à faire de notre monde un endroit plus sain, plus sûr et plus juste pour tous. les gens », a déclaré Tedros.

«J’exhorte la communauté mondiale à suivre l’exemple de Greta et à faire ce qu’elle peut, pour soutenir COVAX, pour protéger les personnes les plus vulnérables du monde contre cette pandémie», a-t-il ajouté.

Tedros a précédemment déclaré que l’une des principales priorités de l’OMS était d’accroître l’ambition de COVAX d’aider tous les pays à mettre fin à la pandémie.

COVAX devait livrer près de 100 millions de vaccins à la population d’ici la fin du mois de mars, mais il n’a distribué que quelque 38 millions de doses jusqu’à présent.