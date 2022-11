Greta Thunberg et 600 jeunes poursuivent la Suède pour inaction climatique

Des centaines de jeunes Suédois ont porté plainte contre le gouvernement pour inaction climatique.

Le nouveau gouvernement de droite suédois a été critiqué pour ses objectifs climatiques ternes.

Si le groupe gagne le procès, la Suède devra faire sa part pour atteindre l'”objectif mondial de 1,5 degré”.

Plus de 600 jeunes en Suède, dont la militante pour le climat Greta Thunberg, ont déposé vendredi une plainte contre l’Etat suédois l’accusant d’inaction climatique, une première dans le pays.

“Il n’y a jamais eu d’affaire d’une telle ampleur dans le système judiciaire suédois”, a déclaré à l’AFP Ida Edling, membre de l’organisation à l’origine du procès, Aurora.

Le procès, symboliquement soumis au tribunal de district de Stockholm lors d’une manifestation dans la ville vendredi, avait déjà été déposé par voie électronique auprès d’un autre tribunal de Stockholm, a déclaré Aurora.

L’action en justice, qui est en cours depuis deux ans, intervient alors que le nouveau gouvernement de droite suédois fait face à des critiques croissantes concernant des objectifs climatiques ternes.

Moa Widmark, une étudiante de 19 ans, a déclaré qu’elle participait à la manifestation de vendredi car “la crise climatique est inquiétante et effrayante – nous nous dirigeons vers une catastrophe”.

Alors que le procès est une première devant les tribunaux suédois, six jeunes Portugais ont poursuivi la Suède et 32 ​​autres pays devant la Cour européenne des droits de l’homme, les accusant de ne pas avoir répondu de manière adéquate à la crise climatique.

Edling a dit :

Si nous gagnons, il y aura un verdict disant que l’État suédois est tenu de faire sa part des mesures mondiales nécessaires pour que le monde atteigne l’objectif de 1,5 degré.

Au cours des dernières années, un nombre croissant d’organisations et de citoyens se sont tournés vers les tribunaux pour critiquer ce qu’ils qualifient d’inaction gouvernementale face au climat.

En décembre 2019, la Cour suprême néerlandaise a ordonné au gouvernement de réduire les gaz à effet de serre d’au moins 25 % d’ici 2020, dans une affaire historique portée par un groupe environnemental.

Dans une affaire similaire en France, plus de deux millions de citoyens ont poursuivi l’État français en justice pour ne pas avoir agi contre le changement climatique.

Dans un rapport publié plus tôt cette semaine, l’Institut météorologique et hydrologique suédois a déclaré que la température moyenne en Suède avait augmenté de près de deux degrés Celsius depuis la fin des années 1800, deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

L’enneigement dure désormais deux semaines de moins, tandis que les précipitations ont augmenté.