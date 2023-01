Greta Thunberg est cool, dit Elon Musk après la controverse d’Andrew Tate

Le chef de Twitter et milliardaire Elon Musk a qualifié les militants pour le climat Greta Thunberg de “cool” après sa récente prise de bec avec l’influenceur Andrew Tate et son arrestation par la police roumaine.

S’adressant à la plate-forme de microblogging, M. Musk a écrit: “La notoriété de la marque atteinte par Greta en quelques années est stupéfiante. Je pense qu’elle est cool tbh.”

La notoriété de la marque atteinte par Greta en quelques années est stupéfiante. Je pense qu’elle est cool tbh. – Elon Musk (@elonmusk) 30 décembre 2022

La personnalité controversée des médias Andrew Tate, connu pour ses propos misogynes et d’extrême droite, avait tagué l’activiste suédois dans un tweet vantant sa collection de “33 voitures” et leurs “énormes émissions”. elle et lui a fourni une fausse adresse e-mail insultante.

L’influenceur de 36 ans a ensuite publié une vidéo de lui-même dans une robe Versace fumant un cigare et recevant deux boîtes de Jerry’s Pizza, une chaîne roumaine bien connue. M. Tate a remis en question le sexe de Mme Thunberg et l’a insultée avec des remarques haineuses.

“Je suis évidemment un étranger à la controverse en ligne, ce n’est pas quelque chose que je fais souvent, mais maintenant la presse grand public commente le fait que j’informais Greta que ma très vaste collection de voitures avec des moteurs à combustion interne qui fonctionnent sur des dinosaures morts a un énorme profil d’émission, et elle a répondu en me disant sa propre adresse e-mail. L’adresse e-mail de Greta J’ai une petite énergie d ** k. Quelle serait-ce votre propre adresse e-mail, Greta? Étrange “, a-t-il poursuivi. “Je veux dire, je ne veux pas assumer son sexe. C’est 50/50”, a-t-il déclaré.

Andrew Tate a été arrêté par les autorités roumaines le 30 décembre, soupçonné de trafic d’êtres humains, de viol et de formation d’un groupe criminel organisé, selon Reuters. Selon plusieurs rapports, la boîte à pizza a aidé les flics à se rapprocher de l’emplacement de M. Tate.