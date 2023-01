Greta Thunberg dit que Davos donne la priorité aux profits à court terme sur la planète

La militante climatique suédoise Greta Thunberg a accusé jeudi l’élite politique et commerciale du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, de donner la priorité à l’intérêt personnel et aux profits à court terme par rapport aux personnes et à la planète.

“Nous sommes en ce moment à Davos où, fondamentalement, les personnes qui alimentent principalement la destruction de la planète, les personnes qui sont au cœur même de la crise climatique, les personnes qui investissent dans les combustibles fossiles, etc., etc. et pourtant, d’une manière ou d’une autre, ce sont les personnes sur lesquelles nous semblons compter pour résoudre nos problèmes », a déclaré Thunberg.

“Ils ont prouvé à maintes reprises qu’ils n’accordaient pas la priorité à cela. Ils accordent la priorité à la cupidité personnelle, à la cupidité des entreprises et aux profits économiques à court terme au-dessus des personnes et de la planète.”

“Ces gens vont aller aussi loin qu’ils le peuvent tant qu’ils peuvent s’en tirer. Ils continueront à investir dans les combustibles fossiles, ils continueront à jeter les gens sous le bus pour leur propre profit”, a-t-elle ajouté.

Thunberg a été libéré par la police plus tôt cette semaine après avoir été détenu aux côtés d’autres militants du climat pour avoir protesté contre l’expansion d’une mine de charbon dans le petit village de Luetzerath, dans l’ouest de l’Allemagne.

“Hier, je faisais partie d’un groupe qui a protesté pacifiquement contre l’expansion d’une mine de charbon en Allemagne. Nous avons été arrêtés par la police, puis détenus, mais nous avons été relâchés plus tard dans la soirée”, a déclaré Thunberg mercredi. par Twitter. “La protection du climat n’est pas un crime”, a-t-elle ajouté.

Aux côtés du directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, Thunberg a participé au panel animé par CNBC avec les défenseurs du climat des jeunes Vanessa Nakate, Helena Gualinga et Luisa Neubauer.

Les quatre militants pour le climat sont arrivés à Davos après avoir récemment composé une lettre ouverte aux PDG des entreprises de combustibles fossiles via le site Web à but non lucratif Avaaz. Thunberg, Nakate, Gualinga et Neubauer ont appelé les dirigeants des géants de l’énergie à “arrêter immédiatement” l’ouverture de nouveaux sites d’extraction de pétrole, de gaz ou de charbon et ont déclaré qu’ils avaient l’intention de continuer à manifester dans les rues en “grand nombre”.

“Nous savons que Big Oil savait depuis des décennies que les combustibles fossiles provoquent un changement climatique catastrophique, ont induit le public en erreur sur la science et les risques climatiques [and] ont trompé les politiciens avec de la désinformation semant le doute et causant des retards », indique la lettre.

Il ajoute que les responsables des combustibles fossiles “doivent mettre fin à ces activités car elles violent directement notre droit humain à un environnement propre, sain et durable, vos devoirs de diligence, ainsi que les droits des peuples autochtones”.

Ne pas agir immédiatement, préviennent les militants, survient à un moment où les citoyens du monde entier “envisageront d’entreprendre toute action en justice pour vous tenir responsable”. Près de 900 000 personnes ont ajouté leur nom à la lettre dès jeudi matin.

L’industrie des combustibles fossiles a cherché à souligner l’importance de la sécurité énergétique au milieu des appels à une transition rapide vers les énergies renouvelables, soulignant généralement que la demande de combustibles fossiles reste élevée.

Certes, la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz est le principal moteur de la crise climatique.

Thunberg a déclaré que c’était une situation “absurde” que le monde semble écouter les délégués de Davos plutôt que ceux qui sont en première ligne de l’urgence climatique.