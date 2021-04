Dimanche, l’Inde a signalé un autre sombre record mondial avec 349 691 nouvelles infections quotidiennes au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Il a également enregistré un bilan en une seule journée de 2 767 décès. L’Inde signalant une flambée dévastatrice d’infections au cours de la deuxième vague, plusieurs dirigeants et personnalités internationales se sont manifestés pour exhorter les pays à aider avec l’approvisionnement en vaccins et en médicaments. Par exemple, les internautes pakistanais ont également contacté leurs homologues indiens en leur offrant des prières et de bons vœux pour sortir du coup fou de la deuxième vague de Covid-19. Et maintenant, la militante adolescente pour le climat Greta Thunberg a également exprimé sa solidarité avec l’Inde.

Partageant un tweet de Sky News, qui contient un rapport de terrain sur la situation dans les hôpitaux de Delhi, Greta a écrit: «C’est déchirant de suivre les récents développements en Inde. La communauté mondiale doit se mobiliser et offrir immédiatement l’assistance nécessaire. «

La crise de l’oxygène à Delhi est préoccupante.

Au milieu de l’aggravation de la crise liée à la pénurie d’oxygène, plusieurs hôpitaux de la capitale nationale n’ont eu d’autre choix que d’utiliser leur stock de secours, certains, comme le Saroj Super Specialty Hospital, conseillant à leurs proches de transférer leurs patients dans un autre établissement. Alors que l’hôpital Fortis (Shalimar Bagh), actuellement alimenté en oxygène de secours, a exhorté le Premier ministre, le ministre en chef de Delhi et d’autres ministres à une «assistance immédiate», Saroj Super Specialty, n’ayant pas reçu de remplissage d’oxygène au cours des 44 dernières heures, est conseille maintenant à ses patients de se déplacer vers d’autres hôpitaux.

Vingt-cinq patients COVID de l’hôpital d’élite sont décédés en 24 heures et la vie de beaucoup d’autres était en équilibre précaire vendredi, la ruée vers l’oxygène devenant de plus en plus effrénée dans les hôpitaux de la capitale nationale et de sa banlieue.

Cependant, le tweet de Greta ne convenait pas très bien à certains Indiens qui estimaient qu’il n’était pas nécessaire pour elle de commenter les «affaires internes» du pays.

« Les forces extérieures » ont commencé à interférer « Affaire interne » de l’Inde! Espérons que les célébrités indiennes impudiques ouvriraient la bouche maintenant! https://t.co/c3FJo7zHok – | فائق | फ़ाएक़ (@Fa__ek) 24 avril 2021

Alors que l’Inde continue de lutter contre une augmentation record des cas quotidiens de Covid-19, le débat sur la pénurie d’oxygène est devenu un bras de fer entre le Centre et le gouvernement de Delhi. Le gouvernement de Delhi, dirigé par Arvind Kejriwal, a allégué une diminution des approvisionnements en oxygène, tandis que le Centre a déclaré que c’était le gouvernement de l’État qui était incapable de gérer la logistique de la chaîne d’approvisionnement et n’avait pas fait en sorte que les pétroliers apportent de l’oxygène.

