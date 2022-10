Greta Thunberg autorise l’Allemagne à maintenir les centrales nucléaires en activité

L’activiste climatique a appelé à maintenir les réacteurs en fonctionnement plutôt que d’utiliser davantage d’énergie au charbon dans le contexte de la crise énergétique en Europe

La militante pour le climat Greta Thunberg a donné sa bénédiction à l’Allemagne pour retarder les plans de fermeture de ses dernières centrales nucléaires d’ici la fin de cette année, affirmant que la perte de leur production au milieu de la crise énergétique en Europe conduirait à des alternatives plus nocives pour l’environnement.

“Personnellement, je pense que c’est une très mauvaise idée de se concentrer sur le charbon alors que cela [nuclear power] est déjà en place, mais bien sûr, c’est un débat très infecté », a déclaré Thunberg, 19 ans, au radiodiffuseur public allemand ARD dans une interview qui sera diffusée mercredi.

L’adolescent suédois s’est déjà prononcé contre l’énergie nucléaire, l’appelant “extrêmement dangereux, coûteux et chronophage.” Lorsque les législateurs de l’Union européenne devaient voter en juillet dernier pour catégoriser l’énergie nucléaire comme “durable,” Thunberg a exprimé son opposition en disant : “Aucune quantité de lobbyisme et d’écoblanchiment ne le rendra jamais vert. Nous avons désespérément besoin d’une véritable énergie renouvelable, pas de fausses solutions.

Cependant, avec le conflit russo-ukrainien entraînant des sanctions sans précédent et une baisse des expéditions de gaz naturel russe vers l’Europe occidentale, l’Allemagne et d’autres pays de l’OTAN se préparent à un hiver potentiellement froid et sombre. Cette semaine encore, l’Italie a imposé de nouvelles restrictions de chauffage.

L’Allemagne, la plus grande économie de l’Union européenne, a introduit une série de limites sur l’utilisation de l’éclairage et du chauffage visant à réduire la consommation de gaz pendant la prochaine saison de chauffage. Les mesures comprennent l’abaissement de la température de chauffage dans les bureaux et les bâtiments publics, à l’exception des institutions sociales telles que les hôpitaux, de 20 à 19 degrés Celsius.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait préférable pour le climat de maintenir les centrales nucléaires allemandes en activité, Thunberg a répondu : “Ça dépend. Si nous les avons déjà en service, je pense que c’est une erreur de les fermer pour se concentrer sur le charbon.

L’Allemagne a entamé le processus de fermeture de son industrie nucléaire après l’effondrement du réacteur japonais de Fukushima en 2011. L’ancienne chancelière Angela Merkel a promis d’arrêter progressivement tous les 17 réacteurs du pays d’ici la fin de 2022. Seules trois des unités restent en service.

Les législateurs berlinois ont déclaré le mois dernier qu’ils souhaitaient utiliser l’énergie au charbon pour passer l’hiver et maintenir au moins deux des réacteurs restants du pays en état de veille, disponibles pour redémarrer uniquement s’il n’y a pas d’autre option disponible pour éviter les pannes. Suite au sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, de nombreux pays de l’UE, dont l’Allemagne, n’ont plus la possibilité de reprendre l’achat direct de gaz russe, même en cas de crise profonde.