Greta Thunberg arrêtée lors d’un rassemblement pro-palestinien — RT World News

L’activiste climatique faisait partie d’un groupe d’étudiants qui tentaient d’occuper un bâtiment universitaire à Copenhague

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mercredi lors d’un rassemblement pro-palestinien dans la capitale danoise Copenhague, ont rapporté les médias locaux, citant les organisateurs de la manifestation.

Greta Thunberg, 21 ans, qui a déjà été exfiltrée par la police lors de diverses manifestations dans plusieurs pays, faisait partie d’un groupe occupant un bâtiment administratif de l’Université de Copenhague.

Les manifestants du groupe « Étudiants contre l’occupation » ont appelé au boycott académique des universités israéliennes. Dans une déclaration sur Instagram avant l’action de protestation, le groupe a déclaré : « Alors que la situation en Palestine ne fait qu’empirer, l’Université de Copenhague poursuit sa coopération avec des institutions universitaires en Israël », ce qui les a poussés à agir.

Au total, six personnes ont été arrêtées lors du rassemblement, sur une vingtaine de manifestants, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police. Il a refusé de donner l’identité des personnes arrêtées, mais un porte-parole du groupe étudiant a déclaré que Greta Thunberg était parmi elles.

Avant son arrestation, l’activiste suédoise a rendu compte de la manifestation sur Instagram, déclarant dernièrement que la police avait « est entré violemment dans le bâtiment avec un bélier portant des fusils d’assaut », et que plusieurs étudiants avaient été arrêtés.

Plusieurs internautes ont publié sur X (anciennement Twitter) des photos et des vidéos montrant l’arrestation de Thunberg. On y voit la militante vêtue d’un keffieh noir et blanc, une coiffure arabe traditionnelle, conduite vers un fourgon de police avec ce qui ressemble à des menottes.















Selon un article publié ultérieurement par le média danois Ekstra Bladet, Greta Thunberg a été emmenée au commissariat de police pour y être interrogée, mais a ensuite été relâchée. Elle aurait été accusée d’intrusion avec cinq autres étudiants.

Depuis le printemps dernier, des manifestations pro-palestiniennes éclatent sur les campus du monde entier. Les manifestants ont notamment appelé à la fin de toute relation commerciale avec Israël et au boycott de toutes les entreprises qui soutiennent son effort de guerre à Gaza.

L’incident de mercredi n’est pas la première fois que Thunberg, dont le point fort est habituellement la protection du climat, s’intéresse à la guerre de Gaza. En octobre dernier, peu de temps après le début des hostilités, elle avait envoyé un message de soutien aux Palestiniens. Il avait été condamné par Israël, Arye Sharuz Shalicar, porte-parole de l’armée israélienne, qualifiant Thunberg de « militante anti-palestinienne ». « partisan du terrorisme ».

Dans un article d’opinion publié en décembre, Thunberg a accusé Israël de « crimes de guerre » et « génocide. » Plus tard, lors d’un festival kitsch à Malmö, en Suède, en mai, elle a réitéré sa position, affirmant que les manifestations pro-palestiniennes « devrait être partout. »