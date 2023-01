Greta Thunberg arrêtée en Allemagne (VIDEO)

La police a éloigné le militant suédois du climat d’une manifestation dans une mine de charbon

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi dans l’ouest de l’Allemagne. Les journalistes ont capturé le moment où Thunberg a été emporté par des policiers anti-émeute, lors d’une manifestation contre l’expansion d’une mine de charbon à Luetzerath, en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Situé entre Aix-la-Chapelle et Düsseldorf, le village doit actuellement être relocalisé afin d’agrandir la mine de lignite de Garzweiler à proximité.

Un porte-parole de la police de la ville voisine d’Aix-la-Chapelle a déclaré aux médias que Thunberg faisait partie d’un groupe de manifestants qui « pris d’assaut » le périmètre de la mine et s’est approché du bord de la fouille, décrit par les autorités comme “raide et extrêmement dangereux.”

Sur des photographies et des vidéos qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, on peut voir quatre officiers de la police NR-W portant Thunberg par les bras et les jambes sur une courte distance. Elle sourit, alors que les manifestants scandent “tu n’es pas seul” – en anglais – et les médias enregistrent et prennent des photos.

Les officiers ont finalement laissé tomber Thunberg et l’ont emmenée. “Nous savons qui elle est” ils ont dit aux journalistes lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas suivi la procédure et noté ses informations personnelles.

Greta #Thunberg non #Luetzerath: Festnahme an der Abbruchkante. Ihre Personalien nimmt die Polizei, anders als bei den übrigen 100 Akvisten, nicht auf: „Wir wissen ja, wer sie ist.“ Ob sie diese Erfahrung schon anderswo gemacht habe? Sie schweigt mit einem Lächeln im Mundwinkel pic.twitter.com/nmDA9O2H1U — Christian Wernicke (@ChrisCWE) 17 janvier 2023

La police a déclaré à Sky News que c’était la deuxième fois cette semaine que Thunberg était détenu dans le cadre de la manifestation de Luetzerath. Elle est arrivée dans la région vendredi et a rejoint les militants allemands samedi pour “résister” les plans des autorités pour le village. Certains des militants se sont mis à squatter les immeubles dont les résidents locaux ont déjà été expulsés.

Plus de 1 000 policiers sont actuellement impliqués dans la tentative d’expulsion des squatters de Luetzerath, afin que le village puisse être démoli pour faire place à la mine, propriété de la multinationale énergétique RWE basée à Essen.

Grève pour le climat semaine 230. Nous sommes actuellement à Lützerath, un village allemand menacé de démolition pour l’agrandissement d’une mine de charbon. Les gens résistent depuis des années. Rejoignez-nous ici à midi ou une manifestation locale demain pour exiger que #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 13 janvier 2023

Les militants du climat affirment que l’extraction du charbon augmentera les émissions de carbone et interférera avec le plan de l’Accord de Paris sur le climat visant à limiter le réchauffement climatique. RWE a fait valoir qu’ils peuvent compenser les émissions grâce à des plafonds européens de carbone. Le parti vert, qui fait actuellement partie de la coalition au pouvoir allemande, a soutenu la position de l’entreprise.

Après avoir renoncé aux importations de gaz naturel en provenance de Russie à cause du conflit en Ukraine, l’Allemagne a décidé d’augmenter la production de charbon et a retardé la fermeture des centrales nucléaires. Thunberg a encouragé cette dernière mesure comme préférable à la combustion du charbon, bien qu’elle ait précédemment dénoncé l’énergie atomique.

Thunberg, aujourd’hui âgé de 20 ans, a acquis une renommée internationale pour avoir refusé d’aller à l’école le vendredi au nom de la protestation contre le changement climatique.