Greta Thunberg a une réponse sauvage à Andrew Tate Flexing ses émissions de supercar sur Twitter

Greta Thunberg, qui est connue pour être assez audacieuse pour défier les dirigeants mondiaux de prendre des mesures pour atténuer le changement climatique, n’en est pas moins lorsqu’il s’agit d’être “sauvage”. Sa récente confrontation avec la personnalité des médias sociaux Andrew Tate a fondé l’affirmation selon laquelle elle se tient debout et ne fait aucun signe de tête à tout ce qui s’oppose à sa position sur la plate-forme mondiale. Alors que l’ancien kickboxeur professionnel tentait de critiquer l’écologiste suédois dans son récent tweet, le jeune homme de 19 ans a répondu sauvagement.

Tate s’est rendu sur Twitter pour mentionner ses voitures chères et a donné des détails sur les moteurs puissants des véhicules. Ses Bugatti et Ferrari très prisées figuraient dans le tweet qui disait: “Bonjour, Greta Thunberg… J’ai 33 voitures… Ma Bugatti a un quad turbo w16 8.0L… Mes DEUX Ferrari 812 competizione ont des v12 6.5L.” Il a en outre demandé l’adresse e-mail de Thunberg pour fournir les détails sur les énormes émissions de ses supercars. “Ce n’est que le début. Veuillez fournir votre adresse e-mail afin que je puisse envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions respectives.

Il a également partagé une photo de lui faisant le plein de sa Bugatti dans une station-service, une décision fortement désapprouvée par Thunberg. Elle s’efforce de sensibiliser aux effets des émissions de gaz et met donc plutôt l’accent sur les déplacements en voiture électrique.

Pendant ce temps, Thunberg a répondu probablement de la manière la plus grossière possible et a dit: «Oui, s’il vous plaît, éclairez-moi. écrivez-moi à smalld *** energy@getalife.com.

Tate, cependant, a mentionné dans ses réponses sa voiture électrique, Rimac Nevera, et a également partagé une vidéo compilant son style de vie ostentatoire et celui de son frère Tristan Tate tout en le remixant avec le discours de Thunberg au Sommet des Nations Unies sur l’action pour le climat en 2019. C’était sa moquerie et un commentaire satirique à la jeune militante luttant pour mère nature qui lui a valu une réponse franche de sa part.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici