Greta Thunberg à la tête de milliers de manifestants qui manifestent contre l’expansion de la mine de charbon allemande | Nouvelles du monde

Environ 6 000 manifestants, dont la militante suédoise du changement climatique Greta Thunberg, se sont rassemblés dans l’ouest de l’Allemagne pour protester contre le dégagement d’un village pour faire place à l’expansion d’une mine de charbon controversée.

Les manifestants ont défilé à Keyenberg, près du village démoli de Luetzerath, en scandant : “Chaque village reste” et “Vous n’êtes pas seul”. La police a déclaré que certains militants avaient tenté de franchir les barrières autour de la mine de charbon de Garzweiler, avec un groupe entrant dans la mine.

Thunberg a déclaré aux manifestants : “C’est une trahison des générations présentes et futures… L’Allemagne est l’un des plus gros pollueurs au monde et doit être tenue pour responsable”. Elle a ensuite rejoint la marche avec une pancarte en carton, disant “Luetzi reste” en allemand, en utilisant un nom abrégé du village.

La militante suédoise du changement climatique Greta Thunberg s’est adressée à la manifestation en Allemagne



Alors que les manifestants s’approchaient de Luetzerath, ils ont été confrontés à des policiers en tenue anti-émeute, dont certains ont utilisé des matraques pour les repousser. La police a déclaré qu’elle avait dû recourir à la force pour empêcher certaines personnes de s’approcher de la zone de danger au bord de la zone d’excavation.

Les manifestants occupaient Luetzerath jusqu’à ce qu’une opération policière massive visant à les expulser commence cette semaine, à la suite d’une décision de justice autorisant l’agrandissement de la mine.

Mercredi matin, plus de 1 000 officiers en tenue anti-émeute ont commencé à nettoyer les barricades que les manifestants préparaient depuis des semaines, et jeudi, l’un des principaux bâtiments du village a été nettoyé par la police, des bulldozers se déplaçant rapidement pour abattre des arbres et enlever les débris. .

Au cours des trois premiers jours de l’opération, la police a déclaré qu’environ 470 personnes avaient quitté le site, dont 320 volontairement. Vendredi après-midi, ils ont déclaré qu’il n’y avait plus de militants dans les bâtiments restants ou sur leurs toits.

L’agence de presse allemande dpa a rapporté samedi qu’il y avait 15 “structures” telles que des cabanes dans les arbres qui n’avaient pas encore été abordées, ainsi qu’un tunnel dans lequel deux personnes seraient encore enfermées.

La zone autour du village dans l’État occidental de Rhénanie du Nord-Westphalie est riche en charbon de lignite, une version de qualité inférieure du combustible qui est particulièrement polluante car une plus grande quantité doit être brûlée pour produire des unités de puissance. Le lignite est responsable d’environ un cinquième des émissions de carbone de l’Allemagne.

Luetzerath est devenu une épine dans le pied des efforts climatiques du gouvernement allemand, qui inclut les Verts en tant que partenaire de la coalition. Les militants affirment que l’expansion de la mine entraînera une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, tandis que le gouvernement souligne la nécessité d’assurer la sécurité énergétique de l’Allemagne, en particulier à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.

