Greta Pilkington à la recherche d’un billet pour Paris 2024 • Live Sail Die

Greta Pilkington, la navigatrice ILCA 6 de 20 ans originaire d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui vient tout juste de revenir des Championnats du monde féminins en Argentine, est maintenant à Napier avant les Championnats nationaux ILCA NZL 2024.

Terminant 2e au classement général de la régate 2023 au Murrays Bay Sailing Club, Greta espère améliorer ce résultat pour ce championnat, l’objectif de 2024 étant un ticket pour les Jeux Olympiques de Paris, les épreuves de voile se déroulant entre le 28 juillet et le 8 août. . Les épreuves olympiques de voile 2024 se dérouleront de l’autre côté de la France à Marseille

Greta Pilkington. La Haye, aux Pays-Bas, accueille les Championnats du monde Allianz Sailing 2023 du 11 au 20 août 2023.

Crédit : Sailing Energy / World Sailing. 14 août 2023.

“Il ne reste que 191 jours avant les Jeux, et d’ici là, j’ai deux régates où je peux me qualifier pour représenter la Nouvelle-Zélande”, a déclaré Pilkington.

Ces deux régates sont la Régate Princesa Sofia (Palma) et la Semaine Olympique Française (Hyères). Greta a déjà qualifié la Nouvelle-Zélande dans la classe ILCA 6. Elle l’a fait récemment lors de la Sail Sydney Regatta.

Greta Pilkington. Photo : Suellen Hurling / Live Sail Die

« Les Mondiaux en Argentine ont été mouvementés. Les conditions météorologiques folles et les schémas imprévisibles ont rendu difficile la compréhension de ce qui se passait. Notre série de qualifications s’est terminée brusquement par une course à cause de la météo, ce qui signifie que j’ai raté le cut de deux places », a poursuivi Pilkington.

« Les Mondiaux étaient ma troisième grande régate internationale. Je ne fais que commencer ma carrière au ILCA, mais je suis tellement déterminé à me rendre aux Jeux et à représenter la Nouvelle-Zélande. Je me sens en quelque sorte responsable d’assurer l’avenir de la classe dans ce pays.

GRETA PILKINGTON. Vendredi 7 juillet 2023. Photo : Suellen Hurling / Live Sail Die

La dernière fois que la Nouvelle-Zélande a accueilli une femme dans la classe ILCA, c’était en 2012, lorsque Sara Winther y était allée. C’était il y a 12 ans, lorsque la classe s’appelait Laser Radial. Depuis, il y a eu deux JO, 2016 à Rio, pas d’ILCA 6, et 2020/1 à Toyko, pas d’ILCA 6. Les épreuves olympiques de voile 2024 se dérouleront de l’autre côté de la France à Marseille.

Troisième fois chanceux???

La classe ILCA est extrêmement populaire en Nouvelle-Zélande, avec 100 bateaux inscrits aux championnats nationaux au Napier Sailing Club dont les courses débuteront officiellement le jeudi 18 janvier et la régate se terminera le dimanche 21. 10 courses sont au programme du championnat.

« Ces derniers mois de navigation ont été mouvementés. Depuis que j’ai obtenu mon diplôme d’architecte, ces deux mois ont été chargés avec quatre régates dans trois pays. J’ai hâte de profiter de cet élan aux championnats nationaux cette semaine », a déclaré Greta.

Le poids de la navigation néo-zélandaise ILCA 6 repose sur les épaules de Greta. Elle a déjà inspiré plusieurs jeunes filles à intégrer la classe et la croissance locale de ILCA 4 montre que la classe a un avenir prometteur.

Avec les deux régates de sélection à disputer, Greta doit terminer parmi les 16 premières nations dans l’une de ces épreuves.

Peut-elle le faire ?!?!

Nous le pensons !!!