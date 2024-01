Greta Gerwig snobée pour le prix du meilleur réalisateur et autres surprises des nominations aux Oscars | Actualités du divertissement

Repérez tous les sarcastiques « Barbie » s’est-elle dirigée toute seule ? Mais Greta Gerwig ne pas faire partie des cinq meilleurs réalisateurs nominés pour le prix de cette année Oscars est l’un des plus grands chocs de mémoire récente. Voici quelques autres « snobs » et « surprises » majeurs de la matinée des nominations aux Oscars.

GRETA GERWIG EXCLUE POUR LE RÉALISATEUR

Si nous savions quelque chose avant la matinée des nominations aux Oscars, c’était que Gerwig allait évidemment être nominé pour réaliser “Barbie”. C’était la chose la plus rare, un blockbuster original salué par la critique (sur une femme en plus) qui est devenu de loin le plus gros revenu de l’année et était un phénomène culturel légitime. Gerwig avait déjà été nominé pour le meilleur réalisateur pour « Lady Bird », et rater « Little Woman » était même un camouflet. Malheureusement, beaucoup citeront probablement Justine Triet (« Anatomie d’une chute ») pour avoir pris la place de Gerwig, mais n’opposons pas deux grandes réalisatrices. Si cela peut consoler Gerwig, les réalisateurs à succès de l’année dernière ont également été exclus de cette catégorie – ni James Cameron (« Avatar : The Way of Water ») ni Joseph Kosinski (« Top Gun : Maverick ») n’y sont parvenus.

L’ACADÉMIE CONTINUE DE DÉCEVOIR AVEC LES FEMMES NOIRES

Même avec ses années de service à l’académie, Ava DuVernay pouvait voir l’écriture sur le mur : “Origine” a été complètement négligée par ses confrères, ce qui est le plus bouleversant pour la performance principale d’Aunjanue Ellis-Taylor dans le rôle d’Isabel Wilkerson. Ce n’est un secret pour personne que les Oscars ont un mauvais bilan auprès des réalisatrices noires – vous souvenez-vous l’année dernière de la façon dont “The Woman King” de Gina Prince-Bythewood a également été exclu ? “Selma” de DuVernay reste le seul nominé pour le meilleur film réalisé par une femme noire. Et Halle Berry restera pendant encore un an la seule femme noire à avoir jamais remporté le prix de la meilleure actrice, puisque Fantasia Barrino de « The Color Purple » a également raté une nomination.

CHARLES MELTON MANQUE LA COUPE

Quelqu’un dit à la mère de Charles Melton de lui procurer un lot de kimchi dès que possible. L’acteur de “Mai Décembre” n’a pas été nominé pour sa performance déchirante en tant que victime inconsciente du toilettage d’une femme plus âgée. L’inclusion surprise dans cette catégorie était celle de Sterling K. Brown pour « American Fiction ». “Mai décembre” n’a pas eu de bons résultats du tout, n’obtenant qu’une seule nomination pour le scénariste Samy Burch.

AMERICA FERRERA DEVENUE, MARGOT ROBBIE SORTIE

Le chaos de « Barbie » ne s’est pas arrêté à l’exclusion de Gerwig du titre de meilleur réalisateur. Margot Robbie ne figurait pas parmi les actrices principales nominées mardi matin, mais sa co-star America Ferrera, de ce désormais célèbre monologue, en a fait un second rôle. Robbie a décroché une nomination pour le film, en tant que producteur dans la catégorie du meilleur film.

DIANE WARREN OBTIENT UNE AUTRE TIR ; DUA LIPA EST LA VICTIME DE « BARBIE »

Il n’y a pas d’Oscar sans nomination pour Diane Warren. L’auteur-compositeur a obtenu sa 15e nomination, cette fois pour « The Fire Inside » de « Flamin’ Hot ». Même si elle a maintenant reçu un Oscar d’honneur, Warren n’a pas encore remporté de statuette compétitive. Ce n’est probablement pas non plus son année, face à deux mastodontes « Barbie »: « Je ne suis que Ken » et « Pourquoi ai-je été fait ? » Les règles des Oscars stipulent que seules deux chansons originales d’un même film peuvent être nominées, ce qui signifie que “Dance the Night Away” de Dua Lipa était l’exclusion malheureuse de “Barbie”.

ADIEU « FEUILLES TOMBÉES » ET « GOÛT DES CHOSES »

La catégorie des longs métrages internationaux compte toujours quelques briseurs de cœur, mais cette année, elle a encore plus piqué : le film d’Aki Kaurismäki comédie romantique pince-sans-rire acclamée “Fallen Leaves” aurait pu être un succès pour les Oscars, mais il n’a obtenu aucune nomination mardi. Il est en bonne compagnie avec la sélection française « Le Goût des Choses », également blanchie. Beaucoup ont trouvé fou que la France ait choisi ce film plutôt que « Anatomie d’une chute », qui a été récompensé par quatre nominations dans d’autres catégories, dont celles de réalisateur et de film.

LES « VIES PASSÉES » DISPARAISSENT PRESQUE

Dans une version de la matinée des nominations, « Past Lives » aurait pu figurer parmi les six meilleurs nominés, mais La romance gracieuse de Céline Song est sorti avec seulement deux, pour le scénario et le meilleur film. Outre le manque de mise en scène de Song, le plus gros camouflet concerne la magnifique et émouvante performance principale de Greta Lee.

GAME OVER POUR SUPER MARIO BROS.

Oh non, Mario ! “Les Super Mario Bros.” film, le deuxième film le plus rentable de l’année a été complètement exclu des nominations, y compris l’animation. Nous savions dès le matin que la ballade de Bowser à la princesse Peach ne figurait pas sur la liste des chansons originales, mais il est assez surprenant qu’elle ne figure pas au moins parmi les meilleurs films d’animation. L’élément inattendu du chaos ici a peut-être été “Robot Dreams” de Neon, une acquisition cannoise qui n’a pas encore été diffusée aux États-Unis.

LES SHORTS SONT UN PEU MOINS ÉTOILÉS

Le duel Almodóvar/Anderson dans la catégorie des courts métrages vient de devenir un match nul. Pedro Almodóvar n’a pas été nominé pour son film dirigé par Pedro Pascal et Ethan Hawke « Un mode de vie étrange » ce qui rend la catégorie un peu moins étoilée. Wes Anderson, qui n’a jamais remporté d’Oscar, a cependant réussi à figurer dans son court métrage de Roald Dahl “The Wonderful Story of Henry Sugar”. Cela fait huit nominations d’Anderson au fil des ans.

‘SALTBURN’ VA DANS LES ÉGOUTS

Écoute, nous ne pensions pas vraiment que « Saltburn » d’Emerald Fennell ferait sensation le matin en matière de nominations, mais la tendance était la même en raison de sa popularité sur Prime Video pendant les vacances. Il est temps de faire exploser « Meurtre sur la piste de danse » de Sophie Ellis-Bextor. Vêtements facultatifs.

