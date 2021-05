Dans un incident rare, une grenouille géante a été trouvée en avril par les villageois des îles Salomon. L’énorme grenouille – presque aussi grosse qu’un bébé humain – pesant près d’un kilo a été trouvée par les habitants lors d’une expédition de chasse.

Jimmy Hugo, 35 ans, qui est tombé sur l’amphibien géant a raconté Courrier quotidien c’était la plus grosse grenouille qu’il ait jamais vue – de la même taille qu’un bébé humain. Hugo est tombé sur la grenouille en chassant des cochons sauvages à la périphérie de Honiara, dans les îles Salomon et a partagé sa photo sur Facebook montrant un enfant local tenant la grenouille, qui mesure presque la moitié de la taille du garçon.

Parler au Courrier quotidien, il a dit qu’ils appellent les grenouilles «poulet de brousse» mais qu’elles sont difficiles à attraper. Expliquant comment il a pu l’attraper, il a expliqué qu’il avait été attrapé par des chiens qui jouaient avec dans la brousse. Malheureusement, la grenouille était déjà morte et a été mangée par les villageois. Il espère que la prochaine fois, ils rencontreront une grenouille géante vivante.

La découverte rare serait une grenouille palmée de Shortland Island – l’une des plus grandes grenouilles du monde – près de 10 pouces de long et pesant environ 2,2 livres.

Selon Jodi Rowley, conservatrice de la biologie de la conservation des amphibiens et des reptiles au Musée australien, la grenouille devait être assez vieille car elle déclare qu’il est assez rare qu’elles soient aussi énormes. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais vu une grenouille aussi grosse.

Les grenouilles des îles Shortland se trouvent à Cameron et mesurent généralement jusqu’à 13 pouces de long et pèsent jusqu’à 7,2 livres. La population de ces espèces a diminué ces dernières années en raison de la dégradation des habitudes à mesure que les établissements humains s’étendent vers leur habitat naturel. Patrick Pikacha, biologiste des îles Salomon, a déclaré NY Post que la population de grenouilles a diminué en raison des perturbations des cours d’eau et ne se trouve pas là où elle le faisait autrefois dans les cours d’eau des basses terres.

Il a ajouté que ces exemples soulignent «l’urgence d’une plus grande protection de l’habitat».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici