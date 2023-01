Grenade “Spare” du prince Harry: 5 plus grandes erreurs des nouvelles interviews explosives du duc de Sussex

Le prince Harry fait la promotion de ses mémoires très attendues “Spare” en accordant plusieurs interviews, ce qui a incité les experts royaux à remettre en question sa crédibilité.

Dimanche, le duc de Sussex s’est entretenu avec les “60 minutes” britanniques d’ITV et de CBS pour brancher ses mémoires écrites par des fantômes. Le livre, sorti mardi, a déjà généré des gros titres incendiaires avec ses détails sur les troubles émotionnels privés et les ressentiments familiaux amers. Lundi, le joueur de 38 ans s’est exprimé sur “Good Morning America” ​​avec une autre apparition déjà prévue pour “The Late Show with Stephen Colbert”.

“Spare” est la dernière d’une série de déclarations publiques du duc et de la duchesse de Sussex depuis qu’ils ont quitté la vie royale et ont déménagé en Californie en 2020. À l’époque, le couple a cité le traitement raciste de la duchesse par les médias et un manque de soutien du palais. Après leur départ, le couple s’est entretenu avec Oprah Winfrey dans une interview qui a été vue par près de 50 millions de personnes dans le monde. Le mois dernier, le couple a participé à une docu-série Netflix en six parties.

Le père de deux enfants a défendu sa décision de publier son dernier récit, insistant sur le fait qu’il s’agit d’une tentative de “posséder mon histoire” après 38 ans de “tournure et distorsion” par d’autres. Cependant, les experts royaux ont insisté sur le fait que ses récentes interviews ont laissé plus de questions que de réponses – celles dont ils soupçonnent qu’elles ne seront pas abordées dans “Spare”.

L’ANNIVERSAIRE DE KATE MIDDLETON EST ÉCOULÉ PAR LA « RÉSERVE » DU PRINCE HARRY ALORS QUE LES ROYAUX MAINTIENNENT LE MUR DE SILENCE

Voici les cinq plus grandes erreurs que les experts royaux pensent que Harry a commises lors de ses dernières rencontres:

Accuser Camilla de fuites “dangereuses”

Lors de sa rencontre avec CBS, Harry a accusé sa belle-mère Camilla, la reine consort, d’avoir divulgué des conversations privées aux médias pour redorer sa réputation. Il a souligné les efforts de la femme de 75 ans pour réhabiliter son image auprès du peuple britannique après sa liaison de longue date avec son père, l’actuel roi Charles III.

“Cela la rendait dangereuse à cause des liens qu’elle forgeait au sein de la presse britannique”, expliqua Harry. “Il y avait une volonté ouverte des deux côtés d’échanger des informations. Et avec une famille construite sur la hiérarchie, et avec elle sur le point d’être la reine consort, il allait y avoir des gens ou des corps laissés dans la rue.”

L’auteur royal Christopher Andersen, qui a récemment écrit un livre sur le roi, a déclaré à Fox News Digital que cette déclaration rendra encore plus difficile la réconciliation d’Harry avec sa famille.

“Pendant des années, j’ai rapporté que malgré ce qui était écrit dans la presse britannique, William et Harry en voulaient à Camilla”, a déclaré Andersen. “Ils n’approuvaient pas que leur père l’épouse, et ils ne voulaient jamais que Camilla devienne reine consort – le titre qui aurait autrefois appartenu à juste titre à leur mère, la princesse Diana. Maintenant, nous savons que William et Harry ont supplié leur père de ne pas épouser Camilla… Lorsque la reine a finalement annoncé l’année dernière qu’elle soutenait Camilla en tant que reine, William et Harry étaient complètement pris au dépourvu. Ils pensaient que leur père tiendrait la promesse qu’il avait faite il y a longtemps au peuple britannique que Camilla ne serait jamais reine.

“Dès le départ, comme je l’ai écrit à plusieurs reprises au fil des ans, Charles n’a jamais eu l’intention de tenir cette promesse”, a allégué Andersen. “La vision impitoyable de Harry sur Camilla ne pouvait pas tomber à un pire moment pour Charles et la monarchie. Le roi doit vendre ses sujets à leur nouvelle reine consort, et malgré tous ses efforts au fil des ans, elle reste impopulaire. C’est une chose de qu’on lui dise que Camilla sera reine, c’en est une autre de la voir couronnée aux côtés du roi Charles à l’abbaye de Westminster.”

Faire marche arrière sur les allégations de racisme

Sur ITV, Harry a été interrogé sur la rencontre du couple avec Winfrey, 68 ans. À l’époque, sa femme a affirmé qu’il y avait “des inquiétudes et des conversations sur la noirceur [our son Archie’s] la peau pourrait être quand il est né.” Suite à l’interview, le frère de Harry, le prince William, a été invité par un journaliste à commenter les affirmations. Le prince de Galles a répondu: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”

Mais cette fois, Harry a nié que lui et l’homme de 41 ans avaient accusé la famille royale de racisme.

“La presse britannique a dit ça, n’est-ce pas ? Meghan a-t-elle déjà mentionné ‘ils sont racistes ?'”, répliqua Harry.

Harry a dit qu’il ne décrirait pas l’incident comme raciste, “n’ayant pas vécu dans cette famille”.

“La différence entre le racisme et les préjugés inconscients … les deux choses sont différentes”, a expliqué Harry. “Une fois qu’il vous a été reconnu ou signalé en tant qu’individu, sinon en tant qu’institution, que vous avez des préjugés inconscients, vous avez donc la possibilité d’apprendre et de grandir à partir de cela… sinon, les préjugés inconscients entrent alors dans la catégorie des racisme.”

Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital que Harry aurait dû être pressé davantage de clarifier ses déclarations.

“Il a dit à ITV qu’il n’avait” jamais “dit que la famille royale était raciste dans l’interview d’Oprah, que c’était la tournure de la presse britannique qui l’avait fait entendre de cette façon”, a-t-elle déclaré. “[But] il a dit à Anderson Cooper que la famille était stéréotypée et que la race était en partie responsable de la conduite [them] hors de la famille. Ils ont accepté un prix le mois dernier pour avoir résisté au racisme dans la monarchie britannique. Donc, c’est très difficile à comprendre maintenant. Et c’est une question extrêmement importante à comprendre. Personne n’a remis en question le fait que Meghan ait subi le racisme de la société et de la presse. C’est clair comme le jour dans de nombreux cas. C’est ce qui s’est passé derrière les murs du palais qu’il est essentiel que les Britanniques comprennent.”

LE TOP 5 DES BOMBES DE 60 MINUTES DU PRINCE HARRY

Interroger la mort “inexpliquée” de la princesse Diana

Harry a admis à ITV qu’il avait encore des questions sur la mort tragique de sa mère, la princesse Diana. La princesse de Galles est décédée des suites de blessures subies lors d’un accident de voiture à Paris en 1997. Elle avait 36 ​​ans.

“Il y a beaucoup de choses qui sont inexpliquées”, a déclaré Harry, précisant rapidement qu’il ne “voyait pas vraiment l’intérêt” d’ouvrir une autre enquête après des années d’examen de l’affaire.

“Je ne pouvais pas comprendre [her death]”, a-t-il réfléchi.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que le décès tragique de Diana avait eu un impact profond sur Harry, qui n’avait que 12 ans à l’époque. Cependant, de telles déclarations pourraient raviver un examen minutieux douloureux sur les réseaux sociaux.

“Nous savons qu’il est hanté par la mort tragique de Diana”, a-t-il déclaré. “Pourtant, il a indiqué qu’il pensait qu’il y avait des questions sans réponse sur sa mort, ce qui pourrait donner du crédit aux théoriciens du complot, ce qui n’est certainement pas souhaitable.”

“J’ai été abasourdi quand Harry a admis que pendant 10 ans – jusqu’à ce qu’il ait 23 ans – lui et, dans une certaine mesure, William, pensaient que leur mère était toujours en vie et qu’elle réapparaîtrait d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Andersen. “Ce genre de pensée magique va bien au-delà de tout type de déni normal et souligne vraiment à quel point ils étaient profondément marqués – et sont toujours – par le chagrin de la mort de Diana.”

LE PRINCE HARRY ACCUSE LA FAMILLE ROYALE D’ÊTRE ” COMPLICITE ” DANS LA ” DOULEUR ET LA SOUFFRANCE ” DE MEGHAN

Admettre avoir consommé des psychédéliques tout en vivant aux États-Unis

Harry a admis sur “60 minutes” qu’il avait utilisé des psychédéliques, dont l’ayahuasca et la psilocybine, pour l’aider à faire face aux problèmes de santé mentale qu’il avait endurés en perdant sa mère.

“Je ne recommanderais jamais aux gens de faire cela de manière récréative”, a déclaré Harry. “Mais le faire avec les bonnes personnes, si vous souffrez d’une énorme quantité de perte, de chagrin ou de traumatisme, alors ces choses ont une façon de fonctionner comme un médicament.”

Dans “Spare”, Harry a décrit comment il avait consommé de la cocaïne à plusieurs reprises, à partir de 17 ans, pour “se sentir”. Il a également reconnu avoir consommé du cannabis et des champignons magiques, ce qui lui a fait halluciner qu’une toilette lui parlait.

“Pour moi, c’était peut-être le plus surprenant que le prince Harry ait révélé sa consommation intensive de drogue”, a déclaré Jonathan Sacerdoti à Fox News Digital. “Il a admis dans le livre avoir consommé du cannabis, de la cocaïne, des hallucinogènes et même avoir utilisé… du gaz hilarant dans la maternité destinée à sa femme lors de la naissance d’Archie.”

“… D’autres célébrités se sont vu refuser des visas après avoir révélé leur consommation de drogue en public, par exemple, Nigella Lawson et Kate Moss”, a-t-il partagé. “Nous ne connaissons pas les détails de la situation de visa de Harry, mais s’il dépend d’une forme de visa de travail, cela pourrait être affecté négativement.”

LES ALLIÉS DU PALAIS ROYAUME-UNI RIVENT CONTRE LES RÉCLAMATIONS DU PRINCE HARRY AVANT LA SORTIE DE MÉMOIRE TELL-ALL

Mentionner Kate Middleton

Sur ITV, Harry a détaillé comment William et sa femme Kate Middleton ont réagi à sa relation avec la duchesse de Sussex, une actrice américaine biraciale.

“Certaines des choses que mon frère et ma belle-sœur – certaines de la façon dont ils agissaient ou se comportaient me semblaient définitivement comme si, malheureusement, ces stéréotypes leur causaient un peu une barrière, en quelque sorte, vous savoir, la présenter ou l’accueillir”, a affirmé Harry.

Harry a noté que William “n’a jamais essayé de me dissuader d’épouser Megan, mais il a exprimé certaines inquiétudes”.

Andersen a noté que l’éducation des épouses royales ne fera qu’approfondir le fossé entre les frères. William, en particulier, serait farouchement protecteur de son épouse, 41 ans.

“Harry et Meghan continuent de lancer des grenades sur les murs du palais, et c’est tout ce que Charles, Camilla, William et Kate peuvent faire pour se mettre à l’abri”, a-t-il expliqué. “Mais maintenant, je pense que la réprimande véhémente de Harry à l’encontre de Camilla va exaspérer son père le roi. William est également en ébullition devant le portrait peu flatteur de Kate par Harry. Si son frère ou son père riposte, il y aura des contre-attaques sous la forme de plus Révélations du camp de Sussex. Il est impossible d’imaginer que la famille royale restera simplement silencieuse. Et s’ils le font, ce sera une erreur, car il est clair que Harry est déterminé à continuer à raconter sa version de l’histoire jusqu’à ce qu’il se soulève d’eux.”

“L’essentiel est que tout cela constitue un énorme désastre de relations publiques pour le roi à un moment où il peut le moins se le permettre”, a ajouté Andersen.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.