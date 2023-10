Grenade 2-2 Barcelone (8 octobre 2023) Analyse du match

Le remplaçant de Barcelone, Sergi Roberto, a marqué tard pour sauver un match nul 2-2 à Grenade dimanche après que son ailier Lamine Yamal soit devenu le plus jeune buteur de la Liga à l’âge de 16 ans et 87 jours.

Joao Felix semblait avoir donné l’avantage au Barça dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, mais le VAR est intervenu et a jugé que Ferran Torres était hors-jeu sur le centre dans la surface.

L’attaquant de Grenade Bryan Zaragoza avait marqué deux fois en première mi-temps pour donner aux hôtes une avance de deux buts, mais Yamal a frappé à bout portant pour remettre le Barça dans le match juste avant la pause.

Barcelone est désormais troisième avec 21 points après neuf matches, à un point de Gérone et à trois du leader, le Real Madrid. L’Atletico Madrid est quatrième avec 19 points avec un match en moins.

Yamal a battu le record de Liga détenu par Fabrice Olinga, de Malaga, qui avait marqué contre le Celta Vigo en 2012, à l’âge de 16 ans et 98 jours.

En août, il avait établi le record du plus jeune débutant du Barça lors d’un match officiel, puis est devenu le plus jeune international et buteur espagnol à 16 ans et 57 jours lorsqu’il a fait ses débuts en Géorgie lors d’un match de qualification pour l’Euro 2024 en septembre.

Malgré sa soirée historique, Yamal a été retiré à la 76e minute après avoir demandé à sortir. Jules Kounde a également quitté le match plus tôt, s’ajoutant à la liste des blessés de Barcelone, aux côtés de Robert Lewandowski, qui a quitté sa victoire en Ligue des champions contre Porto mercredi tôt avec une entorse à la cheville.

« Nous avons totalement dominé, nous nous sommes créés des occasions et avons mérité plus », a déclaré Xavi après le match. « Mais cela dépendait de nos propres erreurs. Le premier en moins de 20 secondes, nous ne pouvons pas jouer comme ça. Ils obtiennent ensuite le deuxième et à partir de là, vous ramez à contre-courant. Après cela, nous avons fait preuve de patience et avons dominé le match. jeu.

« Au final, nous méritons la victoire. Un point, ce n’est pas suffisant. »

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a déclaré que Yamal et Kounde semblaient aller bien, mais qu’ils seraient évalués dans les prochains jours.

Joao Felix réagit lors du match nul 1-1 de Barcelone contre Grenade en Liga.

Les buts de Yamal et Roberto ont sauvé un point pour le Barça qui a connu des difficultés en première mi-temps mais a dominé en fin de match lorsque André Ferreira de Grenade a dû effectuer une série d’arrêts.

L’habile Saragosse a gâché au moins deux autres belles occasions d’étendre l’avance de Grenade au compteur en première mi-temps.

Il a également décoché une frappe tonitruante contre le poteau à la 87e minute, juste après que Roberto ait égalisé pour le Barça en marquant pour la première fois sur un centre d’Alejandro Balde.

Les joueurs du Barça et Xavi se sont ensuite plaints avec véhémence à l’arbitre qui a exclu le but de Félix dans le temps additionnel pour un hors-jeu controversé dans la préparation.

« Je pense que nous méritions plus, mais nous avons payé pour nos erreurs. Il est clair que nous ne pouvons pas sortir sur le terrain comme ça », a déclaré Xavi à DAZN.

« Nous avons été patients, nous avons dominé. C’est peut-être notre match avec le plus de possession et nous avons eu beaucoup d’occasions.

« C’est dommage que nous ayons dû revenir après deux contre-attaques après avoir été menés 2-0. Dans l’ensemble, mon sentiment est bon, mais nous avons perdu deux points. »