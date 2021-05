Grenade 1 – 4 R Madrid

Le Real Madrid a écarté Grenade 4-1 jeudi pour s’assurer que la course au titre de la Liga se déroulera sur le fil, se déplaçant à deux points du leader, l’Atletico Madrid.

Malgré l’absence d’un certain nombre d’habitués de la première équipe, le Real a commencé les frappes plus fortes en première mi-temps de Luka Modric et Rodrygo ont mis les visiteurs sous contrôle.

Leur domination était telle que même lorsque Jorge Molina réduisait de moitié le déficit à la 71e minute, après que Thibaut Courtois eut empêché l’effort initial de Luis Suarez, ils semblaient rarement troublés.

Le remplaçant Alvaro Odriozola a rétabli l’avantage de deux buts du Real, contre le retrait du remplaçant Eden Hazard après 75 minutes.

Moins de 60 secondes plus tard, Karim Benzema a terminé quatre après la sortie du gardien de Grenade Rui Silva, mais n’a pas réussi à gérer un ballon au-dessus, permettant au Français de tirer dans un filet vide de loin.

Le Real est passé à la deuxième place avec 78 points, deux derrière le leader de l’Atletico Madrid avec deux matchs à jouer. Barcelone est troisième, à deux points du Real.

Un vrai voyage à l’Athletic Bilbao dimanche alors que l’Atleti accueillera Osasuna le même jour, avec tous les matchs qui se dérouleront simultanément.

Si le Real ne parvient pas à battre Bilbao, l’Atletico sera champion s’il surmonte Osasuna.

Ailleurs, Villarreal ont gardé leurs espoirs de décrocher une place en Ligue Europa en s’imposant 2-0 à Valladolid avec des buts en seconde période de Gerard Moreno et Etienne Capoue. Le résultat a laissé Valladolid à l’intérieur de la zone de relégation. Real Betis plus tard, a dessiné 1-1 avec en bas Eibar.

En Italie, Adam Ounas a marqué un but et a établi l’autre comme déjà relégué Crotone battre Vérone 2-1 jeudi pour sortir de la dernière place de la Serie A.

Ounas a marqué l’ouverture du score en deux minutes, rencontrant une passe basse de la gauche avec une arrivée à huit mètres. Il a ensuite créé le deuxième but à la 75e minute, passant pour Junior Messias pour s’insérer dans le filet.

Vérone en a retiré un en retard lorsque la tête de Koray Gunter d’un coin a dévié dans le filet de l’ailier de Crotone Salvatore Molina.

C’était le 91e but concédé par Crotone en Serie A cette saison, égalant le record de tous les temps établi par Casale en 1933-34.