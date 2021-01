« Il était tout à fait merveilleux et mon cœur est brisé en 400 millions de morceaux », a déclaré Tabor. Le cancer a persisté « pendant un certain temps et il faisait de son mieux et ne pouvait plus le faire », a-t-elle déclaré.

Originaire de New York, Sierra a déménagé en Californie, poursuivant une carrière cinématographique et scénique qui a finalement duré cinq décennies. Ses rôles les plus importants étaient dans les sitcoms des années 1970.

Dans « Sanford and Son » de NBC, il était une série régulière comme le voisin des Sanford, Julio Fuentes. Plus tard, il a dépeint Miguel « Chano » Amanguale, un détective sur ABC « Barney Miller ».

Sierra a également eu des rôles de soutien ou d’invité dans «All in the Family», «Hill Street Blues», «Miami Vice» et «The Fresh Prince of Bel-Air».