Gregory Piper de LINE of Duty a dit un adieu émotionnel à la série après que Ryan Pilkington ait été abattu en disant: «Je l’ai fait venir.»

L’acteur, dont le personnage a été abattu lors de l’épisode épique de dimanche soir, a déclaré que jouer dans l’émission à succès de la BBC avait été «époustouflant».

Gregory a publié un hommage à l’émission sur Instagram – quelques instants après que les fans se soient réjouis lorsque son personnage pervers a été abattu.

Il a plaisanté: «Si seulement ils lui avaient obtenu un Big Mac. PC Ryan ‘The bent b ***** d’ Pilkington ‘encore et encore. «

Gregory, 23 ans, de Dudley, West Mids, n’avait que 13 ans lorsqu’il est apparu pour la première fois dans la première série de 2012.

Il a écrit sur Instagram: «Regardons les choses en face. Il l’avait vu venir! Quel privilège de travailler sur cette émission. Chaque jour, j’étais toujours époustouflé et excité comme je l’étais quand j’avais 13 ans dans la série 1.

BBC

Il a été tué ce soir dans des scènes dramatiques[/caption]

Instagram

Ryan a publié un hommage émouvant aux fans[/caption]

Instagram

Il a aussi un biscuit de fête géant[/caption]

«Le groupe de personnes le plus gentil et le plus accueillant que j’aie jamais rencontré. J’ai eu le plus de plaisir et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Je sais que c’est un cliché mais je ne le dirais pas si ce n’était pas vrai, ils sont comme une famille pour moi maintenant.

Gregory a remercié le créateur du drame policier à succès de la BBC1, Jed Mercurio, ainsi que toute l’équipe dans les coulisses pour avoir filmé la pandémie de coronavirus.

Il a dit: «Quelle expérience. Je n’ai pas perdu de vue la chance que j’ai. Jed Mercurio m’a offert un cadeau absolu avec Ryan, ses scènes et son parcours de personnage ont fait rêver et je suis très reconnaissant.

Il a ajouté: «C’est une machine bien huilée, travailleuse et talentueuse et cela n’a été souligné que lorsque nous avons filmé à travers la pandémie.»

Pennsylvanie

Gregory a beaucoup appris en jouant aux côtés des personnages principaux Martin Compston, Adrian Dunbar et Vicky McClure[/caption]

Gregory, qui a joué aux côtés des personnages principaux Martin Compston, Adrian Dunbar et Vicky McClure ainsi que Kelly MacDonald dans la saison 6, a ensuite fait l’éloge de ses talentueuses co-stars.

Il a déclaré: «Avoir joué dans des scènes avec les puissances absolues des acteurs que j’ai été une masterclass. Avec l’incroyable réalisateur sacross S1,5 & 6. Le groupe le plus charmant, le plus encourageant et le plus amusant que vous ayez jamais rencontré. J’ai tellement de souvenirs incroyables.

Ce spectacle comptait tellement pour moi et a changé ma vie et si je pouvais revenir en arrière et dire au petit Greg ce que sa vie lui réservait, son esprit exploserait!

Merci à tous ceux qui ont actuellement regardé et soutenu. Je suis complètement dépassé par la réponse et je ne pourrais pas être plus fier de toute l’équipe. LOD a les meilleurs fans (qui font également de brillants détectives). Restez à l’écoute, car vous êtes prêt pour un bouchon absolu d’un dernier épisode la semaine prochaine. «





Le soleil a révélé le mois dernier que le policier junior Ryan ferait un retour sensationnel à Line Of Duty en tant qu’enfant recrue de gangsters qui étaient maintenant secrètement intégrés dans la police centrale.

Hier soir, les fans se sont réjouis lorsque le maléfique Ryan a été abattu – mais a échappé à la cuisson par AC-12.

Le cuivre tordu a rencontré sa fin après avoir avoué plusieurs meurtres dans l’émission.