Gregory Itzin, acteur qui jouait le président dans ’24’, est mort à 74 ans

Gregory Itzin, un acteur qui a joué des rôles dans “24” et “The Mentalist”, est décédé à 74 ans.

Lisa Gallant, la manager de l’acteur, a confirmé à Fox News Digital qu’Itzin était décédé des suites d’une opération chirurgicale d’urgence.

Itzin a passé ses derniers jours dans le Midwest avec sa famille.

“Son amour pour les arts n’a été surpassé que par son amour pour sa famille”, a expliqué Gallant. “Ses derniers jours ont été passés dans le Midwest avec sa sœur Pamela et sa nièce et son neveu, Deidre et Aaron, et sa petite-nièce et son neveu, Claire et Cole, ainsi que son fils et son petit-fils.”

Itzin était marié à sa femme Judie depuis 43 ans. Le couple a eu deux enfants : Wilke et Julia. Gallant a décrit sa famille comme étant « sa fierté et sa joie ».

Son fils pris à Instagram Jeudi pour partager un touchant hommage à son père.

“J’ai pu dire au revoir mais j’espérais vraiment que ce n’était pas vrai”, a écrit Wilke à côté de plusieurs images de son père et de sa famille. “Il est difficile de mettre des mots sur la vie d’un homme vécue pleinement.

“Mon père était connu dans le monde comme un acteur phénoménal avec un travail qui surpasserait les CV des acteurs les plus célèbres.

“Je n’aurai jamais l’impression que nous avons passé assez de temps ensemble. Je t’aime papa et je ne sais vraiment pas ce que je vais faire sans toi. Tu étais aimé de tous et tu nous manqueras énormément. Bien que doux-amer, je suis heureux que nous ayons pu passer ces derniers jours ensemble.”

Jon Cassar, producteur exécutif de “24”, s’est rendu sur Twitter vendredi pour honorer son défunt ami.

“Mon ami Greg Itzin est décédé aujourd’hui”, a-t-il écrit à côté d’une image du duo.

“C’était l’un des acteurs les plus talentueux avec qui j’ai eu l’honneur de travailler, mais plus que ça, c’était un gars formidable. Il manquera à sa famille de 24 ans qui n’avait que de l’amour et du respect pour lui. Vous avez fait votre marque, maintenant reposez-vous en paix ami.”

Itzin est peut-être mieux connu pour son rôle de président dans l’émission à succès “24”. Il a rejoint la série à sa quatrième saison en 2005 en tant que vice-président Charles Logan avant d’être promu président la saison suivante.

Il a reçu deux nominations aux Emmy Awards pour son rôle.

En plus de son passage dans “24”, Itzin est apparu dans plusieurs séries télévisées, notamment : “NCIS”, “Friends”, “The Mentalist”, “Desperate Housewives”, “Boston Legal” et “Murder One”.

Il était également un visage familier de la franchise « Star Trek » et est apparu dans « Star Trek : Deep Space Nine », « Star Trek : Voyager » et « Star Trek : Enterprise ».

Itzin a emmené ses talents à Broadway et a reçu une nomination aux Tony Awards pour son rôle dans “The Kentucky Cycle” en 1994. Il a fait son retour à Broadway dans “Enron” en 2010.