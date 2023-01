Gregory Allen Howard, scénariste de Remember the Titans, est mort à 70 ans

Le scénariste Gregory Allen Howard, qui a habilement adapté des histoires de personnages noirs historiques dans Souvenez-vous des titans avec Denzel Washington, Ali avec Will Smith et Harriet avec Cynthia Erivo, est décédé. Il avait 70 ans.

Howard est décédé vendredi à son domicile de Miami après une brève maladie, selon un communiqué du publiciste Jeff Sanderson.

Howard a été le premier scénariste noir à écrire un drame qui a rapporté 100 millions de dollars américains au box-office lorsque Titans a franchi cette étape en 2000. Il s’agissait d’un entraîneur noir réel entrant dans une école de Virginie nouvellement intégrée et aidant à mener son équipe de football à la victoire.

Il avait la ligne emblématique: “Je me fiche que vous vous aimiez ou non. Mais vous vous respecterez.”

Howard a déclaré qu’il avait parcouru l’histoire d’Hollywood sans succès. Alors il a tenté sa chance et a écrit le scénario lui-même.

“Ça a fait ma carrière”

“Ils ne s’attendaient pas à ce que cela rapporte beaucoup d’argent, mais c’est devenu un monstre, faisant 100 millions de dollars”, a-t-il déclaré. “Cela a fait ma carrière”, a-t-il déclaré au Times-Herald de Vallejo, en Californie, en 2009.

Le film a fait la liste de l’Associated Press des 25 meilleurs films de sport jamais réalisés.

Howard a suivi Souvenez-vous des titans avec Ali, le biopic réalisé par Michael Mann en 2001 sur Muhammad Ali. Smith s’est gonflé pour jouer Ali et a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur.

Howard a également produit et co-écrit 2019 Harriet, à propos de l’abolitionniste Harriet Tubman. Erivo a dirigé un casting qui comprenait Leslie Odom Jr., Clarke Peters et Joe Alwyn.

“Je me suis lancé dans ce métier pour écrire sur la complexité de l’homme noir … Je pense qu’il faut un homme noir pour écrire sur les hommes noirs”, a-t-il déclaré au Times-Herald.

De la finance au cinéma

Né en Virginie, sa famille a souvent déménagé en raison de la carrière de son beau-père dans l’US Navy. Après avoir fréquenté l’Université de Princeton et obtenu un diplôme en histoire américaine, Howard a brièvement travaillé chez Merrill Lynch à Wall Street avant de déménager à Los Angeles au milieu de la vingtaine pour poursuivre une carrière d’écrivain.

Il a écrit pour la télévision et écrit la pièce Trilogie de Tinseltownqui s’est concentré sur trois hommes à Los Angeles pendant la période de Noël alors que leurs histoires s’interconnectent et s’informent mutuellement.

Howard a également écrit La Renaissance de Harlemune série limitée pour HBO ; Brumeux, l’histoire de la première ballerine Misty Copeland; et Cette petite lumière, l’histoire de Fannie Lou Hamer. Plus récemment, il a écrit le projet sur les droits civiques Pouvoir au peuple pour le producteur Ben Affleck et Paramount Pictures.

Il laisse dans le deuil sa sœur Lynette Henley, son frère Michael Henley ainsi que deux nièces et un neveu.