Gregory Allen Howard, scénariste de “Remember the Titans”, décède à 70 ans

Gregory Allen Howard, qui a écrit les scénarios de plusieurs films hollywoodiens sur des épisodes inspirants de l’histoire des Noirs, dont le plus célèbre “Remember the Titans”, est décédé vendredi à Miami. Il était à un jour de son 71e anniversaire.

Sa mort, dans un hôpital, a été causée par une insuffisance cardiaque, a déclaré son porte-parole, Jeff Sanderson.

“Remember the Titans” (2000) a rejoint la liste des films américains qui trouvent une signification sociale dans les triomphes sportifs.

Denzel Washington incarne Herman Boone, un entraîneur noir à la tête d’une équipe de football de lycée lors de sa première saison après l’intégration raciale. Avec l’aide d’un assistant blanc, joué par Will Patton, ainsi que de lycéens noirs et blancs qui se dévouent les uns aux autres, M. Boone lance l’équipe sur une saison glorieuse, culminant avec le championnat d’État.

Le film a fait sensation immédiatement, en première au Rose Bowl et à la Maison Blanche. Le président Bill Clinton a dirigé les personnes impliquées dans la production dans un chant scolaire. À peine un an plus tard, le New York Times le qualifiait de «l’un des films de sport les plus réussis de tous les temps» et d’un exemple majeur d’un «genre que l’on pourrait appeler le macho weepie».