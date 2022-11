Gregor Townsend déplore l’incapacité de l’Ecosse à conserver son avance après la défaite 31-23 face à la Nouvelle-Zélande | Actualités du rugby à XV

Gregor Townsend a partagé la déception qu’il a ressentie après la défaite du test

Gregor Townsend a regretté l’incapacité de l’Écosse à remporter une victoire historique après que la Nouvelle-Zélande ait riposté dans le dernier quart du Test de dimanche pour s’imposer 31-23 à Murrayfield.

Les Écossais étaient sur la bonne voie pour leur tout premier triomphe sur les All Blacks lorsqu’ils ont marqué 23 points sans réplique pour effacer l’avance de 14-0 des visiteurs et prendre eux-mêmes un avantage de neuf points.

Mais Townsend a déploré le fait qu’ils n’aient pas été en mesure de maintenir leur domination dans les phases finales alors que les essais de Scott Barrett et Mark Telea ont retourné le match en faveur de la Nouvelle-Zélande.

“Je ressens principalement de la déception”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Ecosse. “Nous n’avons pas l’occasion de jouer contre la Nouvelle-Zélande tous les deux ans comme avant, cela fait cinq ans (depuis la dernière rencontre). Ce sera la plus grande avance que nous ayons eue sur la Nouvelle-Zélande dans notre histoire et nous ne l’avons pas fait. double.

“Nous avons marqué 23 points à zéro sur une période de 50 minutes. Avec ces marges, vous devez vous lancer et gagner. Vous devez voir la victoire et nous ne l’avons pas fait.”

Townsend a admis que c’était l’une des défaites les plus douloureuses de son règne.

“Le Japon dans la Coupe du monde (2019) sera probablement à la hauteur”, a-t-il déclaré. “Mais c’est décevant parce que vous ne jouez pas contre la Nouvelle-Zélande (souvent) et nous ne les avons jamais battus dans notre histoire, donc quand vous jouez comme ça et prenez une avance, vous sentez que vous devriez gagner et nous ne l’avons pas fait.”

Internationaux d’automne d’Écosse samedi 29 octobre Ecosse 15-16 Australie 17h30 samedi 5 novembre Ecosse 28-12 Fidji 13h dimanche 13 novembre Ecosse 23-31 Nouvelle-Zélande 14h15 samedi 19 novembre Ecosse contre Argentine 15h15

Townsend a félicité son équipe pour la façon dont ils ont renversé le déficit initial de 14-0, mais a également été déçu par la manière dont ils ont renoncé à leur propre avance de neuf points après avoir perdu Jack Dempsey sur un carton jaune.

“Nous avions neuf points d’avance et avons contrôlé une bonne partie de notre propre destin au cours de ces 15 dernières minutes”, a-t-il déclaré. “La Nouvelle-Zélande allait toujours y revenir, c’est une très bonne équipe, et nous leur avons permis d’obtenir de meilleures positions sur le terrain et des pénalités.

“Je ne pensais pas qu’ils faisaient quoi que ce soit de différent et nous les contenions.

L’Ecosse menait 17-14 à la mi-temps et détenait une avance de neuf points avec un quart du match à jouer

“Notre gestion du moment de jouer et du moment de botter était excellente, notre chasse était exceptionnelle, mais nous les avons laissés revenir avec quelques erreurs. Le carton jaune nous a mis sous pression. Les cartons jaunes ont soulevé l’opposition et c’est à ce moment-là qu’ils l’ont fait. dégâts.”

Townsend a fait l’éloge de Finn Russell après que l’affrontement, qui a été rappelé la semaine dernière après avoir été exclu de l’équipe initiale de la série d’automne, a réussi avec ses quatre coups de pied au but, inscrivant 11 points au tableau de bord.

“Je pensais qu’il était très bon”, a-t-il déclaré. “Sa prise de décision sur où jouer, quand payer, était très bonne. Ses tirs au but étaient excellents.”

Jamie Ritchie parle à Doddie Weir avant le coup d’envoi à Murrayfield

Townsend était contrarié que l’Écosse n’ait pas pu remporter la victoire devant Doddie Weir, son ancien coéquipier international de 52 ans qui a présenté le ballon du match avant le coup d’envoi lors d’un rare retour au stade national alors qu’il continue de se battre. maladie du motoneurone.

“C’était une grande occasion pour Doddie et sa famille”, a déclaré Townsend. “C’était génial d’entendre la foule montrer son appréciation pour lui. Nous voulions gagner le match pour Doddie et nous ne l’avons pas fait.”

L’entraîneur-chef de la Nouvelle-Zélande, Ian Foster, était “fier” de la façon dont son équipe s’est défendue lors du dernier quart-temps.

“Nous étions contre une équipe écossaise qui, selon nous, s’est renforcée et est en plein essor”, a-t-il déclaré. “Ils ont réussi à gagner de gros tests au cours des deux dernières années. C’était un test dont nous étions un peu nerveux, donc je suis ravi d’obtenir une bonne victoire.

“Lorsque vous êtes loin de chez vous contre une équipe qui a la tête haute, il est difficile de renverser la vapeur. C’est une victoire en test dont nous sommes très fiers.”

L’Écosse va maintenant se préparer à accueillir l’Argentine à Murrayfield, tandis que la Nouvelle-Zélande se rendra à Londres pour affronter l’Angleterre le week-end prochain au stade de Twickenham.