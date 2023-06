Greggs ouvre une quatrième boutique à Cornwall mais n’a pas de pâtisseries au menu

Dire que les sentiments sont vifs à propos de Greggs à Cornwall est un euphémisme. Un critique local a décrit de façon mémorable l’entreprise comme la « la progéniture du diable » lorsqu’elle a osé s’installer à Truro.

Mais le boulanger basé à Newcastle n’a pas été intimidé et son quatrième magasin dans le comté ouvre samedi à Saltash. Il s’agit de la deuxième tentative de Greggs pour conquérir la ville, après la fermeture d’un magasin franchisé ouvert en 2018 en un an.

Le nouveau magasin rejoint les points de vente de St Austell, Launceston et Truro. Dans un signe que les touristes ou même les habitants se remplissent de ses rouleaux de saucisses et de ses sandwichs, Greggs a déclaré que l’ouverture était due à « une forte demande des clients ».

Le magasin Saltash fait partie de l’expansion majeure de l’entreprise, avec des plans pour ajouter 150 magasins à travers le Royaume-Uni cette année. Les rapports de la presse locale suggèrent que ce décompte inclura probablement un autre point de vente de Cornouailles à Newquay.

Roisin Currie, le directeur général de Greggs, a déclaré que la société était revenue à Saltash parce que « nos produits ont été si chaleureusement accueillis par nos clients à travers le comté ». L’entreprise compte aujourd’hui plus de 50 collaborateurs sur le territoire. Currie a ajouté: « Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu de nos clients de Cornouailles et nous sommes impatients de tirer parti de ce succès. »

Bien que célèbre pour ses steaks au four et ses pâtisseries ces dernières années, Greggs a essayé d’aller de l’avant et d’élargir son attrait en ajoutant des pâtes, des pizzas et des salades à son menu.

Les pâtés ne peuvent être appelés cornique que s’ils ne comprennent que du bœuf, de la pomme de terre, du rutabaga ou du navet, de l’oignon et de l’assaisonnement. Greggs n’a pas de pâté de Cornouailles à son menu et à Saltash ne vendra même pas son habituel pâté de boeuf et légumes.

James Baker, dont la famille dirige Baker’s Cornish Bakehouse à Saltash, a déclaré qu’il n’était « pas trop inquiet » à propos de l’arrivée de la chaîne car elle n’avait pas réussi la dernière fois qu’elle y avait ouvert. “Ils produisent des choses différentes pour nous, nous sommes une boulangerie et ils font des produits de boulangerie, mais ce n’est pas une pâte de Cornouailles faite à la main comme les gens s’y attendent à Cornwall.”

La poussée de Greggs dans les Cornouailles a abouti à placer le point géographiquement le plus au sud de l’Angleterre du côté nord de la division nord-sud de l’Angleterre, selon une étude récente. Les scientifiques avaient cherché à identifier l’emplacement de la division contestée en cartographiant la distribution des magasins Pret a Manger et Greggs.

L’algorithme a classé Cornwall comme « nord » sur la base des habitudes de consommation, mais cela a été considéré comme une anomalie en raison du manque de données : il y a une poignée de Greggs et aucun Pret dans le comté.