GREGGS a été accusé d’une cascade “réveillée” après avoir introduit des badges nominatifs pronominaux.

Les travailleurs de la chaîne de boulangeries bien-aimée de la grande rue peuvent désormais ajouter leurs pronoms préférés, tels qu’elle/sienne, il/lui/ses ou ils/eux/leurs, à leurs badges nominatifs.

La chaîne de rouleaux de saucisses, qui compte plus de 2 000 magasins au Royaume-Uni, a introduit le badge facultatif pour ses employés Crédit : Getty – Contributeur

Les magasins imprimeront des badges personnalisés pour le personnel qui choisira d’ajouter des pronoms à leurs porte-noms.

Le personnel peut choisir d’ajouter n’importe quel pronom – y compris les « néopronoms » non reconnus dans la langue traditionnelle, tels que « ze », « zir » et « it » – à leurs badges.

La chaîne de rouleaux de saucisses, qui compte plus de 2 000 magasins au Royaume-Uni, a déclaré que les badges avaient été introduits après une consultation interne «Your Ideas Matter» avec les employés tout au long de l’été.

La boulangerie a déclaré sur son site Web: “Nous savons que ce sont les gens sur le terrain qui ont les meilleures idées d’améliorations commerciales.”

Mais le député conservateur Brendan Clarke-Smith a critiqué le programme en déclarant: «Je pense que les clients sont probablement plus dérangés par les rouleaux de saucisses que par les rôles de genre.

“Au fur et à mesure des idées, celle-ci est très à moitié cuite.”

Et le fan de steak bake, Jack Murray, a déclaré: «J’adore Greggs et je n’arrêterai pas de les soutenir.

“[But it’s] une telle honte, une autre institution britannique descendant le terrier du lapin éveillé.

Greggs a insisté sur le fait que le système de badge facultatif avait été “bien accueilli” par le personnel.