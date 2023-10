Greggs a détrôné Subway en tant que plus grande chaîne de restauration rapide du Royaume-Uni

L’empreinte d’une boulangerie locale de 84 ans est désormais plus grande que celle de la chaîne de sandwichs sous-marins basée aux États-Unis Subway au Royaume-Uni.

Depuis ce mois-ci, Greggs a 2 400 magasins dans tout le pays, dépassant le nombre de magasins Subway au Royaume-Uni qui s’élève à 2 300. Le boulanger basé à Newcastle a ouvert 82 nouveaux magasins nets jusqu’à présent cette année, et ce n’est pas terminé.

La chaîne de boulangerie, spécialisée dans les produits salés comme les produits de boulangerie, les rouleaux de saucisses et les sandwichs, ainsi que dans les produits sucrés comme les beignets, anticipe le nombre total net d’ouvertures de magasins pour l’année à venir. entre 135 et 145— a déclaré l’entreprise dans ses résultats du troisième trimestre publiés le 3 octobre. Si elle parvient à atteindre ces chiffres, 2023 sera « une année record pour le nombre absolu de nouveaux magasins ouverts » pour l’entreprise.

En mars, l’entreprise s’était vantée d’un «opportunité claire« avoir plus de 3 000 magasins.

Subway et Greggs sont des rivaux quasi directs, apparaissant généralement dans des localités voisines de les stations-service et épiceries à salles de cinéma.

Déjà vu : Greggs a déjà été en pole position

Greggs, fondée par John Gregg en tant que boulangerie à Tyneside en 1939, comptait par défaut plus de magasins au Royaume-Uni que Subway pendant des décennies. La marque américaine a ouvert sa première boutique à l’étranger en Bahreïn en 1984. Cela a pris 12 ans de plus, en 1996pour qu’il s’aventure au Royaume-Uni.

Lorsque Subway est arrivé, Greggs était déjà un nom bien connu. Par exemple, en 2008, Greggs comptait 1 368 points de vente au Royaume-Uni contre 1 020 pour Subway. Mais la stratégie d’expansion de Subway, bâtie en grande partie sur le dos des franchisés, accéléré le rythme vers la fin de la dernière décennie. En 2017, il s’est fixé un objectif ambitieux de 3 000 magasins au Royaume-Uni et en Irlande. Il a grandi, mais pas assez vite pour atteindre ce cap.

Pendant ce temps, Greggs ne cesse de se renforcer : les magasins sont rester ouvert plus longtempsles options de saison et végétaliennes rafraîchissent la carte, les offres de plats à emporter et de livraison abondent, et son les gâteaux et les cafés se vendent comme des petits pains chauds. Les ménages, plombés par la crise du coût de la vie, se sont particulièrement tournés vers la restauration itinérante au bon rapport qualité-prix.

L’expansion de Greggs au Royaume-Uni, en chiffres

144 : De nouveaux points de vente dès début octobre

62 : Points de vente fermés début octobre

20,8% : Augmentation des ventes totales au cours du trimestre clos le 30 septembre, par rapport à la même période de l’année dernière

1 928 : Nombre total de magasins Greggs gérés par l’entreprise

482 : Unités franchisées de Greggs

500 : Les magasins que Greggs proposera en direct sur Uber Eats, son nouveau partenaire de livraison en plus de Just Eat, d’ici fin octobre, « avec une nouvelle expansion à venir en 2024 », selon la société.

500 : Magasins Greggs ouverts au moins jusqu’à 20h

300 : Les magasins Greggs prévoient de prolonger les heures d’ouverture jusqu’à 21 heures à partir de cette année. Il a demandé à ce que son nouveau produit phare de Leicester Square soit opérationnel 24 heures sur 24, mais le Conseil de Westminster l’a rejeté, craignant que le site ne devienne un pôle d’attraction pour les comportements antisociaux. Cependant, Greggs a réussi à faire appel et à obtenir le droit d’exploiter le site. rester ouvert jusqu’à minuit certains jours et 2h du matin d’autres.

Citable : le sens des affaires de Greggs

« Même si cela doit être applaudi, Greggs doit faire attention à ce que son ambition ne bascule pas dans l’orgueil. La marque sera-t-elle toujours aussi populaire, par exemple, lorsque les conditions économiques se seront améliorées et que les gens auront un peu plus d’argent en poche ? Cependant, le bilan de l’entreprise sur une longue période donne l’assurance qu’elle sait ce qu’elle fait et Greggs peut se targuer d’être l’une des entreprises les mieux gérées de Grande-Bretagne. —Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell

Entreprise d’intérêt : Cepac

Cepac, qui fabrique des emballages pour des entreprises comme Subway, Greggs et Costa Coffee, est en conflit avec ses employés. Début août, les travailleurs syndiqués d’Unite ont déclaré un grève totale sur le site de Darlington du fabricant britannique d’emballages en carton ondulé pendant offre d’augmentation de salaire dérisoire de 8 % cela s’accompagne d’heures plus longues, de taux d’heures supplémentaires plus bas et d’un changement dans les modèles de travail.

À la mi-septembre, l’entreprise a déclaré qu’elle était « obligée de lancer une consultation de licenciement sur le site», mettant environ 61 emplois en jeu. L’entreprise a été critiquée pour son «feu et embauche» stratégie, dans laquelle les employés sont licenciés puis réembauchés à des conditions moins favorables.

Même si les résultats du troisième trimestre sont arrivés trop tôt pour tenir compte un problème d’emballage pour les clients de Cepac, ce trimestre, ils pourraient ressentir la chaleur. « Nous avons fait et continuons de faire de notre mieux pour maintenir l’approvisionnement de nos clients, mais il est tout à fait compréhensible qu’ils cherchent à s’approvisionner ailleurs lorsque Darlington ne peut pas approvisionner », a déclaré Steve Moss, directeur général du groupe Cepac.