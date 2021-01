Gregg Wallace a courageusement parlé de la période incroyablement sombre de sa vie alors qu’il luttait contre sa dépendance à l’alcool.

le Chef cuisinier La star, 56 ans, est devenue dépendante de l’alcool au milieu de son mariage en ruine et de son divorce avec sa deuxième femme, Denise, en 2005.

Après que le couple ait pris la décision de dormir dans des chambres séparées, Gregg s’est tourné vers l’alcool pour tenter de soulager la douleur de sa solitude paralysante.

Finalement, son habitude malsaine devint incontrôlable et il atteignit la bouteille d’alcool la plus proche dès 10 heures du matin chaque jour.

S’ouvrant sur la période difficile qu’il a vécue, Gregg a révélé qu’il «voulait mourir» après avoir bu de l’alcool.









La star de la télévision s’est souvenue quand il a bu excessivement à une occasion particulière.

Alors qu’il se préparait pour une journée bien remplie au travail après une énorme frénésie, il est parti comme s’il aurait pu abandonner sur-le-champ, mais au lieu de cela, il a bu un autre verre pour le traverser.

«Je me sentais comme la mort. Tout ce que je voulais faire, c’était aller quelque part et mourir », a-t-il dit à OK! Magazine.







(Image: BBC / RDF)



«Pourtant, j’ai commandé un gin tonic, je l’ai renversé et je me suis senti instantanément mieux. Puis j’en ai eu un autre et j’ai pensé: « Oh, c’est un problème. »

Gregg mit son alcool au fait qu’il était incroyablement seul alors que lui et sa femme continuaient à s’éloigner l’un de l’autre.

« J’étais seul. La maison n’était pas géniale donc il valait mieux se saouler », a-t-il avoué.

Heureusement, le fanatique de la nourriture a trouvé un moyen de sortir de cet endroit sombre et remercie sa quatrième femme Anne-Marie Sterpini de lui avoir appris à boire avec modération.







(Image: Alamy Stock Photo)



L’année dernière, Gregg a complètement remanié son style de vie alors qu’il était en lock-out.

Le chef de la télévision a fièrement affiché son nouveau corps affûté Instagram après avoir perdu un énorme quatre pierres depuis le début de 2020.

Gregg a récemment déclaré qu’il ne s’était jamais senti plus confiant et satisfait de lui-même, et a admis qu’il se sentait de nouveau dans la vingtaine.

* The Samaritans est disponible 24/7 si vous avez besoin de parler. Vous pouvez les contacter gratuitement en appelant le 116123, par e-mail à jo@samaritans.org ou en vous rendant sur le site Web pour trouver l’agence la plus proche. Tu comptes.