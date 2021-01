Il est l’une des stars gastronomiques les plus appréciées de la boîte, mais Gregg Wallace a été contraint de prendre du recul par rapport à l’un de ses rôles préférés car il en a trop dans son assiette.

Je peux révéler que Gregg a quitté son émission à succès sur BBC One Eat Well For Less après huit ans à la barre.

Gregg a présenté le spectacle depuis 2013 avec Chris Bavin, mais après que sa popularité ait explosé, il a dû se retirer.

Il a révélé: «J’ai adoré travailler sur la série avec Chris, mais il est maintenant temps de remettre le couteau et la fourchette à quelqu’un d’autre pour continuer à aider les gens à bien manger.»

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Gregg pensait qu’il devait réduire sa charge de travail. Il vient de terminer le tournage du prochain opus de MasterChef avec John Torode, qui sera diffusé ce printemps, et présente également la version célébrité et professionnelle du format.

En plus de cela, allumez votre boîte et vous verrez plus de Gregg que jamais, alors qu’il est à l’avant-garde de BBC Two’s Inside The Factory ainsi que sa série South Africa With Gregg Wallace sur ITV.

Un initié a déclaré: «Gregg est extrêmement populaire et sollicité par tous les grands diffuseurs. Se retirer de Eat Well For Less n’a pas été une décision facile, mais se libérer signifie qu’il peut se concentrer sur de nouveaux projets une fois que ses émissions actuelles ne seront plus diffusées.

«Il a terminé le tournage de MasterChef juste avant Noël et le casting a commencé sur la prochaine série de Celebrity MasterChef. Gregg commencera à travailler là-dessus dans le mois prochain. »

L’initié a ajouté: «Le format MasterChef à lui seul le tient tellement occupé, mais Gregg veut s’assurer qu’il garde son emploi du temps aussi libre que possible afin qu’il puisse se lancer dans de nouvelles entreprises sans avoir à se soucier d’en avoir trop dans son agenda. Ce sera une année très excitante pour Gregg et il a hâte d’essayer de nouvelles choses.

Les fans de la star de la télé pourront le voir encore plus à partir d’aujourd’hui alors qu’il commence à animer un nouveau segment de remise en forme sur The Jeremy Vine Show.

Gregg, qui a perdu quatre pierres grâce à un régime et à l’exercice, montrera aux téléspectateurs comment rester actifs tout en restant à la maison.

S’il ne fait pas attention, Gregg finira par être encore plus occupé qu’avant.

STARS IN SKY’S NEW GALAXY

Eleanor Tomlinson de POLDARK et Craig Parkinson de Line Of Duty semblent méconnaissables en tant que Candy et Dr Lee dans la nouvelle série Intergalactic.

Le drame d’évasion de prison en huit parties de Sky, qui imagine la vie «hors-terre», est destiné à Sky One et NOW TV plus tard cette année.

Intergalactic raconte l’histoire du jeune flic intrépide et pilote de l’espace Ash Harper (joué par Savannah Steyn), qui est condamné à tort pour un crime perfide et exilé dans une colonie de prison lointaine.

L’émission, écrite par l’écrivain primé Julie Gearey, possède un casting de stars, notamment Thomas Turgoose de This Is England, Sharon Duncan-Brewster de Sex Education et Natasha O’Keeffe de Peaky Blinders.

On dirait que ça devrait être hors de ce monde. . .

Simon: J’accueillerais la Jungle

IL gagne sa vie en voyageant, mais il n’y a qu’un seul endroit où Simon Reeve veut aller pour ses prochaines vacances – la jungle I’m A Celebrity.

L’animateur de télé, dont la nouvelle série BBC2 Incredible Journeys a commencé la nuit dernière, dit qu’il s’inscrirait en un instant si l’émission ITV venait à frapper.

Simon a dit: «Apportez-le! On ne m’a jamais demandé, mais je serais partant pour ça. J’aime être poussé hors de ma zone de confort, c’est l’essentiel.

Il aurait certainement un avantage, en particulier dans les essais alimentaires, étant donné qu’il a dîné sur des choses étranges au cours de ses voyages.

Simon a déclaré: «J’ai mangé de la soupe de pénis au zébu à Madagascar, ce qui était très étrange, et une assiette de caca de buffle fumant, dans les montagnes entre le Laos et le Vietnam.

« Un gars avec qui nous étions l’a commandé quand nous étions dans ce petit café sale au bord de la route. C’était un peu comme des épinards, franchement. » Je parie que son souffle fredonnait absolument.

Dernières nouvelles: Walt pourrait revenir

BREAKING Bad fans écoutent: Bryan Cranston a laissé entendre que Walter White, professeur de chimie devenu fabricant de méthamphétamine, pourrait faire un dernier retour à la télévision.

L’acteur primé est resté proche du créateur de Breaking Bad Vince Gilligan, qui termine la dernière série du spin-off Better Call Saul.

Bryan a déclaré: «Si Peter Gould et Vince Gilligan décidaient que ce serait vraiment bien si nous avions Walter White faire une apparition dans la dernière saison de Better Call Saul, je le ferais.

«Ils n’auraient même pas à me dire ce que je faisais. Je le ferais simplement, car je fais tellement confiance à ces gars-là.

Vince a admis qu’il aimerait également que Walter s’incline dans Better Call Saul, qui devrait sortir sur les écrans en 2022.

