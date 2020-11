Gregg Wallace dit que tomber amoureux de sa femme Anne-Marie était comme “ gagner à la loterie ”

Gregg Wallace dit que tomber amoureux est une «loterie», mais il a finalement obtenu le billet gagnant.

Le co-animateur de Masterchef, 56 ans, s’est marié quatre fois et s’est maintenant installé avec Anne Marie, 34 ans, qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux.

Il a dit: «Qu’est-ce que l’amour m’a appris? Que c’est un jeu de hasard absolu et c’est tout. C’est une loterie complète et totale. Je suis très chanceux d’avoir obtenu le billet gagnant. J’ai gagné l’Euro Millions le jour où cette jeune femme est entrée dans ma vie. Elle a affiché ma chronologie sur Twitter. ”

Il a rencontré deux de ses épouses sur les réseaux sociaux et a ajouté: «C’est parce que je suis à la télévision. Je ne peux pas entrer dans les bars. Vous ne pouvez pas discuter avec qui que ce soit au travail car le service des ressources humaines vous licencierait. Ce que j’aime sur Twitter, c’est que ce n’est pas un site de rencontre. Vous pouvez simplement avoir des discussions amicales avec les gens.

«Ai-je eu des leçons de chacun? (mariages) Le premier a duré six semaines. Je dirais que n’épousez personne parce que vous craignez de perdre votre maison.







(Image: Joe Pepler / REX / Shutterstock)



“Donc, il y a la première. Nous avons acheté une petite maison ensemble à Bermondsey, puis nous nous sommes séparés et j’ai pensé” Eh bien, c’est terrible. Qu’est-ce qui va arriver à la maison? “

«J’ai travaillé si dur toute ma vie, que va-t-il se passer maintenant? Le deuxième, nous étions ensemble 14 ans et le troisième était une énorme erreur.

Probablement la plus malheureuse de ma vie, mais elle était enseignante et était vraiment douée avec les enfants.

S’exprimant sur le podcast White Wine Question Time, Gregg a déclaré à l’animatrice Kate Thornton une prochaine apparition dans le nouveau quiz de Michael McIntyre.La roue est un désastre parce qu’il s’est présenté à l’émission avec la gueule de bois après une journée entière avec un ami.







(Image: BBC / RDF)



Il dit également que la critique de lui est injuste et souhaite que les gens puissent le voir cuisiner à la télévision.

Il a dit: “Je reçois cette critique pour avoir fait Masterchef comme” Comment pouvez-vous être un juge si vous n’êtes pas un chef? ” Mais il y a des gens à la télévision qui ne sont pas des chefs comme les Hairy Bikers et Delia. Le problème pour moi à la télévision est que Masterchef ne me laisse pas cuisiner. Ils veulent seulement que John cuisine, donc personne ne me voit jamais cuisiner.

«C’est le problème majeur avec moi à la télévision. Les gens ne savent peut-être pas que Jamie Oliver n’était pas un chef. Au moment où il était célèbre, il n’avait jamais dirigé de cuisine. J’ai juste un réel intérêt pour la nourriture. Les critiques ne me dérangent pas, mais j’aurais juste aimé pouvoir cuisiner à la télévision.









Gregg s’est fiancé à Anne-Marie Sterpini en décembre 2014 et s’est marié à Hever Castle dans le Kent en août 2016,

Gregg a également rencontré sa troisième épouse Heidi Brown via Twitter.

Heidi, professeur de biologie, a échangé des messages avec Gregg sur le site de réseautage social, et leur relation a évolué rapidement avec eux vivant ensemble dans les quatre mois, et ils se sont mariés l’année suivante en 2011.

Cependant, le mariage a été de courte durée et ils se sont séparés 15 mois seulement après leurs somptueuses noces à Coworth Park dans le Berkshire.







(Image: Getty)



Gregg a rencontré Denise, une pâtissière, en 1993, et ils ont accueilli leur fils Tom ensemble l’année suivante. Leur fille Libby est née en 1997, mais ne s’est mariée qu’en 1999. Le couple s’est marié pendant cinq ans mais a divorcé en 2004.

Gregg n’avait que 24 ans lorsqu’il a rencontré sa première femme Christine, qu’il a épousée lors d’une cérémonie impromptue qu’ils ont célébrée avec un repas dans un magasin de tartes et de purée à proximité.

Leur mariage n’a duré que six semaines et dans son autobiographie, Gregg a plaisanté en disant que le mariage était “probablement le mariage le plus court du monde”.