Gregg Wallace de Masterchef montre son dos déchiré alors qu’il s’entraîne avant son 58e anniversaire

Gregg Wallace de MASTERCHEF a partagé un regard sur son dos déchiré tout en s’entraînant avant son 58e date d’anniversaire.

La star, 57 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un aperçu de sa routine d’exercice avec les fans alors qu’il se soulevait de haut en bas sur l’équipement de gym.

Gregg Wallace a montré ses impressionnants muscles du dos[/caption]

La star s’est entraînée avant son 58e anniversaire[/caption]

Gregg n’a pas caché son désir de perdre du poids[/caption]

Dans le clip, Gregg affiche ses muscles dorsaux très toniques et sa force alors qu’il se redresse.

La star de Masterchef, qui est seins nus dans le clip, fléchit ses muscles à la fin et laisse les fans émerveillés.

La star de la télévision Gregg a écrit comme légende : « 58 la semaine prochaine ».

La femme de Gregg, Anna Wallace, n’a pas tardé à faire l’éloge de son mari passionné de gym en écrivant: .”

Pendant ce temps, un fan a dit : “Ok, c’est une source d’inspiration”, et une personne impressionnée a ajouté : “Wow, c’est un bravo incroyable pour tout votre travail acharné.”

La vidéo d’entraînement de Gregg vient après qu’il ait révélé ses secrets de perte de poids, tout en disant qu’il veut le corps d’un jeune de 20 ans quand il aura 60 ans.

La star, qui présente également l’émission Eat Well For Less? de la BBC, a perdu quatre pierres en abandonnant la restauration rapide, en adoptant la cuisine maison, en buvant moins et en faisant de l’exercice régulièrement.

Gregg avoue : « Certaines personnes disent : ‘Je suis en surpoids et je suis heureux’. Eh bien, j’étais en surpoids et je n’étais pas heureux.

“Et je dis à ces gens, ‘Si vous pouviez prendre une pilule en ce moment et être plus léger de trois pierres, la prendriez-vous?’ Et bien sûr ils le feraient.

“Le problème, c’est que les gens pensent que la perte de poids va être difficile, parce qu’ils l’ont déjà essayé et qu’ils ont essayé un régime vraiment restrictif qui est inconfortable.

« Ils n’aimaient pas le faire, ils avaient faim de le faire, ils voulaient savoir quand ça allait se terminer et détestaient chaque seconde.

« Les régimes comme celui-ci ne fonctionnent pas. Je le sais, parce que j’y suis allé.

À propos de sa propre perte de poids, il dit : « Honnêtement, ce n’était pas un combat.





Gregg, qui mesure 5 pieds 8 pouces et pesait au maximum 16 livres et 7 livres, a déclaré: «Ma motivation au départ était:« Je veux juste mieux paraître à la télé ».

“Mais maintenant, c’est, ‘Dans quelle mesure puis-je être en forme? Puis-je réellement avoir le corps d’une personne de 20 ans à 60 ? »

C’est en 2017, après s’être fait dire par son médecin que son poids pouvait lui donner une crise cardiaque, que Gregg décide de changer son mode de vie.

Trois ans plus tard, il avait perdu quatre pierres et révélé un corps super tonique et un pack de six à ses milliers de followers sur Instagram.

Deux ans après cette tristement célèbre photo seins nus, Gregg dit qu’il aime montrer son corps et qu’il n’a pas l’intention de s’arrêter, malgré ce que les autres pourraient penser.

C'est en 2017, après s'être fait dire par son médecin que son poids pouvait lui donner une crise cardiaque, que Gregg décide de changer son mode de vie