Gregg Wallace de MasterChef dit que ses enfants sont ses plus grands critiques culinaires

Gregg Wallace, du MASTERCHEF, a révélé que ses enfants jugeaient sa cuisine – après une série de gaffes culinaires ivres.

Gregg, 56 ans, a ruiné une soupe et un ragoût et a laissé ses enfants plus âgés mâcher un bouquet d’herbes.

Le soleil

Gregg Wallace, photographié avec sa femme Anne-Marie et son bébé Sid, révèle que ses enfants sont ses plus grands critiques culinaires après une série de gaffes culinaires ivres[/caption]

Gregg a dit: «Savez-vous ce qu’est un bouquet garni? C’est un tas d’herbes que vous enroulez ensemble. Une fois, j’ai laissé ça dans un ragoût d’agneau et mes enfants en ont fini avec une bouchée chacun. C’était mauvais.

«J’ai aussi fait une fois une soupe à l’oignon française en état d’ébriété et cela s’est terminé comme un grand bol de boue. Les croûtons étaient bien mais la soupe était absolument horrible – ils ne voulaient pas la manger.

«Ma fille est végétarienne et elle cuisine, mon fils fait de très bonnes pommes de terre rôties et frites. Mais les enfants critiqueront mes efforts.

Le leader de la télévision a deux enfants adultes, Tom et Libby, ainsi que son fils de deux ans, Sid. Il a également parlé de ses conseils pour amener les enfants à manger des aliments sains.

Gregg a déclaré: «Avec un enfant en bas âge, ne le laissez pas devenir un drame, s’ils ne mangent pas quelque chose, ne le forcez pas. Dès qu’ils sont assez vieux, si vous voulez qu’ils aient une relation saine avec la nourriture, vous, en tant que parent, devez avoir une attitude saine envers la nourriture.

«Si vous ne cuisinez pas, si vous recevez des plats à emporter tout le temps et que vous achetez des plats cuisinés, quelles leçons transmettez-vous? Que dites-vous à vos enfants? Quels ensembles de compétences transmettez-vous à vos enfants?

BBC / Shine TV

L’hôte MasterChef, 56 ans, a gâché une soupe et un ragoût, et a demandé à ses enfants de mâcher un bouquet d’herbes[/caption]

ITV

Gregg a déclaré: « J’ai aussi fait une fois une soupe à l’oignon française en état d’ébriété. C’était absolument terrible ‘[/caption]





«Je comprends que les mamans et les papas ne cuisinent pas, mais si vous ne le faites pas, apprenez. Impliquez vos enfants dans le processus de cuisson dès que possible. Faites-en un espace amusant.

«Avec les légumes, emmenez-les faire les courses avec vous et laissez-les en choisir un et le cuisiner chaque semaine.

«Vous élèverez un jeune cuisinier aussi incroyable. Gregg parlait à Dave Berry sur son podcast Dadpod.