Gregg Wallace a admis qu’il avait peur pour les hommes en surpoids en raison des risques plus élevés liés à Covid-19.

La star de MasterChef, âgée de 56 ans – qui a perdu plus de quatre pierres au cours des dernières années – a admis que le lien entre le coronavirus et le surpoids était préoccupant, et il était soulagé d’avoir perdu autant de poids.

S’adressant récemment au Telegraph, Gregg a parlé de faire face à un autre appel au réveil à la lumière de la pandémie en cours.

« Je me souviens avoir pensé: » Oh mon Dieu, et si j’étais encore gros? J’aurais pu être vraiment malade « , a déclaré Gregg à la publication.

Selon le NHS, les personnes obèses sont considérées comme plus à risque de Covid-19, ainsi que de nombreux autres problèmes de santé.

Gregg a décidé de passer de 16 à 12 pierres après que les médecins l’ont averti qu’il risquait d’avoir une crise cardiaque.

Il a également été inspiré par sa femme de 34 ans et voulant être en bonne santé pour jouer avec et s’occuper de leur fils Sid.

L’animateur de télévision a également pu se concentrer encore plus sur sa santé à la suite du verrouillage parce qu’il ne travaillait pas sur des émissions de cuisine.

Il a également soutenu que la clé pour se mettre en forme était de faire le plein de repas sains.

« Parce que normalement … vous pouvez entrer sur MasterChef et les réalisateurs disent: ‘D’accord, nous avons un défi de pudding aujourd’hui’. Et vous allez, Mais il y en a huit? » ‘

Il a également ajouté: «Ce que j’ai réalisé, c’est que plus vos choix alimentaires deviennent sains et sains, ce sont finalement des habitudes que votre corps et votre esprit ont pris et c’est alors ce dont votre corps commence à avoir envie.

« Donc, il n’a plus envie d’un beignet au chocolat, ce dont il a besoin est une poire mûre. »

