Gregg Popovich signe un contrat de cinq ans pour rester entraîneur et président des San Antonio Spurs | Nouvelles de la NBA

Gregg Popovich a signé samedi un contrat de cinq ans pour rester entraîneur-chef et président des San Antonio Spurs.

Le joueur de 74 ans a pris la relève en tant qu’entraîneur des Spurs en décembre 1996 et au cours de son règne de 27 ans, a remporté 1 366 matchs – 31 de plus que Don Nelson, qui avait remporté le plus de victoires en carrière en tant qu’entraîneur-chef avant que Popovich ne le dépasse. .

Il est également troisième en séries éliminatoires avec 170, derrière seulement Phil Jackson (229) et Pat Riley (171).

Popovich est également l’un des cinq entraîneurs avec au moins cinq championnats; Jackson en a remporté 11, Red Auerbach neuf et Popovich est dans un groupe avec Riley et John Kundla en tant que gagnants de cinq. Il entrera au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame le mois prochain.

« Sa capacité à se connecter et à passer du temps et à rebondir entre le développement très détaillé des joueurs de basket-ball et la vue d’ensemble des personnes en développement est tellement impressionnante », a déclaré Peter J. Holt, associé directeur des Spurs, en mai.

« Je pense que peu importe ce que fait Pop, il trouvera un moyen de le faire parce que c’est dans son cœur. Et je suis ravi de voir quelle sera la prochaine phase de ce voyage. »

Popovich a parlé avant le dernier match des Spurs de la saison dernière de la façon dont, au cours de sa carrière, il a été le « bénéficiaire de la sérendipité au maximum » – et c’était avant même que San Antonio ne remporte la loterie et la chance de repêcher Victor Wembanyama , le faisant potentiellement suivre les traces de David Robinson et Tim Duncan qui sont venus aux Spurs en tant que choix n ° 1 et sont devenus des grands hommes de la franchise.

Mais avec Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili partis, les Spurs n’ont pas remporté de séries éliminatoires depuis 2017 et ont cumulé 121-186 au cours des quatre dernières saisons, perdant plus de matchs au cours des quatre dernières années qu’au cours des huit précédentes. années combinées.

Ces luttes, ainsi que son âge, ont créé des spéculations selon lesquelles Popovich pourrait choisir de prendre sa retraite.

La défaite se termine maintenant, si Wembanyama a quelque chose à dire à ce sujet. Il vient à la NBA avec l’intention de devenir une superstar, une icône, un champion. Et il est sur le point de devenir la star de la dernière – et peut-être dernière – phase de la carrière de Popovich.