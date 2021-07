Gregg Popovich échoue en tant qu’entraîneur des Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – Si vous voulez appeler Gregg Popovich le plus grand entraîneur de l’histoire de la NBA, allez-y. Mais soyons aussi directs et directs que Popovich l’est habituellement : il pue le basket olympique.

Nous en avons vu assez pour le dire maintenant, n’est-ce pas ? Que devons savoir de plus?

Si vous voulez savoir où mettre le blâme pour la défaite 83-76 de l’équipe des États-Unis contre la France – la première défaite olympique américaine en basket-ball masculin en 6 176 jours – ne cherchez pas plus loin que le gars avec cinq titres NBA qui n’a aucune idée depuis le moment où il a été donné les rênes à USA Basketball.

Ne sachant pas ce qu’il apprécie avec cette liste. Aucune idée avec une attaque qui débloque très peu de ce que ses joueurs font bien. Ignorant les attentes qu’il a assumées en suivant Mike Krzyzewski dans ce travail certes ingrate.

Et c’est le dernier point qui agace le plus.

Alors que Popovich tentait de se débarrasser de cet embarras comme si c’était un mercredi soir de janvier au Minnesota et non aux Jeux olympiques, il ne semblait pas différent de chaque entraîneur de football universitaire Power Five qui essaie de rassurer leurs fans après avoir perdu contre une école MAC qui, hé, ces gars sont aussi boursiers.

« Quand vous perdez un match, vous n’êtes pas surpris, vous êtes déçu », a déclaré Popovich. « Je ne comprends pas le mot surprise. Cela discrédite l’équipe de France, pour ainsi dire, comme si nous étions censés les battre de 30 ou quelque chose comme ça. C’est une sacrée équipe. Ils ont des joueurs NBA, d’autres joueurs talentueux jouant en Europe qui sont ensemble depuis longtemps. Je pense que c’est un peu de l’orgueil si vous pensez que les Américains sont censés sortir le ballon et gagner. Vous devez travailler pour cela, et pendant ces 40 minutes, ils ont mieux joué que nous. »

Tout le monde comprend que la France a des joueurs de niveau NBA, tout comme plusieurs équipes dans ce tournoi. Rudy Gobert est une star. Evan Fournier et Nic Batum sont des noms que vous connaissez. Nando de Colo a joué un peu en NBA et a été formidable année après année en EuroLeague.

Mais ce n’est même pas le moindre chauvin ou orgueilleux de regarder cette liste, puis de regarder la liste des États-Unis, et de savoir en une fraction de seconde laquelle vous choisiriez.

NE MANQUEZ JAMAIS UNE MÉDAILLE : Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter olympique

VOUS VOULEZ UN ACCÈS DANS LES COULISSES DE TOKYO ? Inscrivez-vous aux textes olympiques pour obtenir un accès exclusif aux Jeux

Vous savez qui obtient ça ? Les joueurs de l’équipe américaine. Après le match, quelques journalistes ont surpris Damian Lillard à l’extérieur des vestiaires, et je lui ai demandé s’il était juste que les fans de chez eux soient choqués par ce qu’ils ont vu contre la France.

« Je ne dirais pas que c’est injuste », a déclaré Lillard. « Je veux dire, je pense que c’est exactement ce que sont les attentes lorsque vous jouez pour Team USA. Je pense que nous avons une histoire de domination, peut-être pas toujours sur les gens, mais nous avons une histoire de victoire. Ce n’est pas souvent que vous voyez Team USA sortir et perdre surtout pour commencer.

« Je pense que c’est pourquoi beaucoup de gens vont faire croire que c’est la fin du monde, mais notre travail en tant que professionnels et en tant qu’équipe représentant notre pays à ces Jeux olympiques, nous devons faire ce qui est nécessaire. Nous pouvons toujours accomplir ce que nous sommes venus ici pour accomplir, et nous devons nous assurer de garder cela à l’esprit.

Vous savez pourquoi Lillard n’a pas peur d’admettre que Team USA devrait gagner ces matchs ? Parce que c’est vrai.

USA Basketball n’a pas remporté trois Jeux olympiques consécutifs et a dominé tous les événements internationaux par accident. C’est arrivé parce qu’il y a eu un grand soin dans la constitution de ces alignements et parce qu’il y avait une énorme adhésion des meilleurs joueurs américains et parce que Krzyzewski a fait assez pour ne pas tout gâcher.

Cette idée que le monde a rattrapée aux USA ? Pfft. Le monde est bon depuis longtemps. L’équipe de France n’est pas enfermée dans un gymnase à Paris à travailler sur des plateaux toute l’année en attendant de renverser les Américains. Ce sont des joueurs professionnels qui doivent se réunir dans une courte fenêtre pour ces tournois, tout comme le font nos gars.

Et au cours des 17 dernières années, depuis la débâcle en 2004 à Athènes qui a forcé USA Basketball à revoir tout ce qu’elle faisait, les États-Unis ont été meilleurs que tout le monde dans ce domaine. Au moins jusqu’à ce que Popovich se présente avec un sac plein d’excuses, disant des choses ridicules comme s’il était bien que les États-Unis aient perdu contre le Nigeria dans un match d’exhibition ou que « ces choses arrivent » lorsque vous perdez une avance de huit points en fin de match.

Ce n’est pas censé arriver aux États-Unis dans une compétition internationale. Mais cela semble se produire plus que sa juste part sous Popovich, qui était assistant de Larry Brown lors de la catastrophe de 2004 et a supervisé une septième place à la Coupe du monde de basket-ball FIBA ​​2019 et maintenant une défaite aux Jeux olympiques après 19 victoires consécutives. .

« Le basket-ball est un sport international », a déclaré Popovich. « Il y a de très bonnes équipes partout dans le monde. Les gens ne devraient pas être surpris que l’équipe de France ou l’équipe d’Australie ou l’équipe de Lituanie – peu importe qui c’est – l’écart de talent se réduit chaque année car il y a de plus en plus de joueurs partout dans le monde, et vous devez donner le crédit de l’équipe de France.

Vous pouvez donner crédit à l’équipe de France tout en vous demandant pourquoi l’équipe américaine a perdu du temps au début de ce processus en choisissant Kevin Love – une décision terrible qui ne pouvait pas être justifiée par son jeu au cours des deux dernières années – pour le voir libérer à mi-chemin. par le camp d’entraînement. Vous pouvez vous demander pourquoi les États-Unis, avec une multitude de jeunes meneurs de jeu formidables qui peuvent mieux exécuter une attaque sur demi-terrain que les gars qu’ils ont choisis, ont snobé quelqu’un comme Trae Young qui voulait clairement faire partie de l’équipe. Vous pouvez vous demander pourquoi l’espacement est si mauvais et la balle ne bouge pas. Vous pouvez vous demander si Popovich est trop têtu et trop loin de son apogée pour être le bon choix pour diriger cette équipe.

En fin de compte, Team USA peut faire taire tout le monde en remportant une médaille d’or, ce qui est encore du domaine des possibles. C’est le tableau de bord ultime.

Mais comme nous pouvons le voir de nos propres yeux, ce ne sera pas facile. Ce n’est peut-être pas probable. Et ce ne sera certainement pas parce que le plus grand entraîneur présumé de l’histoire du basket-ball a compris quelque chose.

Popovich a eu des années pour comprendre toute l’affaire Team USA. On attend toujours sa première bonne journée au bureau.