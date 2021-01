Gregg Popovich des Spurs dit que Donald Trump devrait être démis de ses fonctions après les émeutes au Capitole

En tant que l’une des principales voix sur les questions de justice sociale en NBA, l’entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, a fait plus qu’exprimer son indignation face aux émeutes du président Donald Trump à l’intérieur et à l’extérieur du Capitole mercredi.

Avant le match de jeudi contre les Lakers de Los Angeles, Popovich a appelé Trump, le vice-président Mike Pence ainsi que les sénateurs républicains Lindsey Graham, Ted Cruz et Josh Hawley.

Popovich a déclaré qu’il croyait « de tout mon cœur que Trump avait apprécié » que ses partisans aient pris d’assaut le Capitole pour perturber la certification finale des votes électoraux qui ont déterminé le candidat démocrate Joe Biden comme le vainqueur de l’élection présidentielle.

«Il est incapable. Il est incompétent », a déclaré Popovich à propos de Trump. «Pendant ce temps-là, 4 000 de nos autres citoyens sont morts hier à cause de la pandémie. Nous avons toujours la cyberattaque qui était bien pire que Pearl Harbor dont il n’a pas parlé. Il s’en fiche. Il adorait ces gens qui frappent le Capitole parce que c’est ce qui l’intéresse. Il est incapable de s’en soucier. D’une certaine manière, c’est triste parce que c’est un individu dérangé et vraiment imparfait. Mais il est aussi dangereux.

Popovich a ajouté: «Je ne pense pas qu’il soit si exagéré que les gens commencent à parler du 25e amendement.»

Cet amendement permet au vice-président de déterminer que le président est «incapable de s’acquitter des pouvoirs et devoirs de sa fonction».

«Nous savons que cela n’arrivera probablement pas. Mike Pence ne va pas le faire. Il est un homme obséquieux depuis quatre ans », a déclaré Popovich. «Il ne le fera pas. Je pense qu’il a essayé de s’attribuer le mérite parce qu’il n’a pas essayé de tout renverser au Congrès hier soir. Il ne peut pas! Il n’en a pas le pouvoir! Mais les gens ont agi comme s’il avait fait une sorte de bonne chose. Leur travail là-bas par la Constitution est de compter les bulletins. C’est ça. C’est tout ce qu’ils font. Alors il n’a rien fait pour aider quelque situation que ce soit.

Popovich a également critiqué Graham, Cruz et Hawley et d’autres sénateurs républicains qui ont soutenu les allégations infondées de Trump de fraude électorale. Cruz et Hawley ont participé aux derniers efforts pour empêcher que l’élection ne soit certifiée.

«Ils sont pires que Trump parce qu’ils ne sont pas malades», a déclaré Popovich. «Ils ne sont pas profondément imparfaits. M. Trump n’est pas un homme bien. Ces gens sont sains d’esprit. Mais leur intérêt personnel, leur avidité et leur soif de pouvoir l’emportent sur leur amour du pays ou leur sens du devoir envers la Constitution ou le service public. On aurait pensé avec ces incidents d’hier qu’ils auraient pu avoir un mea culpa.

Au lieu de cela, Popovich a dit, «ils ont doublé et sont encore allés et l’ont fait comme si nous étions tous stupides. Parfois, les gens intelligents pensent que tout le monde est stupide. Ils ne pensent pas que nous pouvons voir qu’ils l’ont fait pour leurs propres raisons personnelles afin de pouvoir garder la base. Mais cela va se retourner contre eux.

Popovich a été parmi les critiques les plus virulents de la NBA contre Trump, affirmant que la rhétorique et les politiques de division du président ont eu des effets négatifs sur les Noirs, les femmes et d’autres minorités.

Bien qu’une femme blanche ait été abattue et par la police au Capitole, la majorité des émeutiers sont restés sains et saufs alors qu’ils ont pénétré, pillé et vandalisé le bâtiment. Pendant ce temps, la Garde nationale et les forces de l’ordre ont utilisé la force qui comprenait des gaz lacrymogènes lors de manifestations pour la plupart pacifiques cet été après que la police eut tué des Noirs non armés, dont George Floyd.

« Ils vont s’en prendre à ces gens parce que ce sont eux qui ne soutiennent pas Trump », a déclaré Popovich à propos des manifestants qui ont appelé l’été dernier à la justice raciale. « Mais si les gens soutiennent Trump, alors c’est un laissez-passer gratuit. être blanc. C’est ce que le privilège blanc fait pour vous. C’est le privilège blanc au nième degré. Aucune peur. Aucune peur du tout.

Biden devrait être inauguré le 20 janvier. Au milieu des inquiétudes quant aux dommages supplémentaires que Trump pourrait causer avec ses paroles ou ses actions, Popovich a fait valoir que Trump devait être retiré du pouvoir plus tôt.

«Mike Pence peut envoyer un message. S’il le fait, j’espère que Nancy Pelosi donnera suite », a déclaré Popovich à propos du président de la Chambre. «Même si cela ne fonctionne pas, ce n’est pas le problème. Ce serait formidable si c’était le cas. Mais pour envoyer ce message au monde qui se moque de nous, je suis gêné d’être un Américain et de voir les gens voir ce qu’ils ont vu hier. Cela enverrait un excellent message et nous aiderait peut-être tous à guérir un peu et à commencer à nous sentir bien. Je me sentais vraiment bien en écoutant le président élu Biden aujourd’hui. J’ai commencé à sentir que nous avons un pays juste et que nous avons de bonnes choses à faire. J’ai écouté le juge [Merrick] Garland, j’étais excité, vraiment excité. Nous verrons où cela va. Mais nous ne pouvons pas oublier le misérable exemple de racisme qui a été le plus gros plat à emporter de toute la journée, outre la lâcheté et l’obscurité de nos élus.

Suivez l'écrivain USA TODAY NBA Mark Medina