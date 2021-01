LAKE CHARLES, LA: Jamaure Gregg a inscrit 13 points alors que Northwestern State a cassé sa séquence de sept défaites consécutives, battant de peu McNeese State 78-75 samedi.

Jovan Zelenbaba avait 13 points pour l’État du Nord-Ouest (2-12, 1-2 Southland Conference). Trenton Massner a ajouté 13 points. Jairus Roberson avait 10 points.

Keyshawn Feazell a marqué un sommet en carrière de 22 points plus huit rebonds et cinq passes pour les Cowboys (6-5, 0-3). AJ Lawson a ajouté 17 points, neuf rebonds et neuf passes. Jeremy Harrell avait 12 points.

Dru Kuxhausen, qui a mené les Cowboys en marquant en entrant dans le concours avec 14,0 points par match, n’a marqué que 6 points. Il a fait 20% de la gamme de 3 points (1 sur 5).

___

Pour plus de couverture du basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com