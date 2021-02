Gregg et John de Masterchef révèlent comment les candidats ont fondu en larmes après un changement majeur à montrer

Gregg Wallace et John Torode de MASTERCHEF ont révélé comment les concurrents se sont effondrés en larmes après un changement majeur dans la série.

La nouvelle série de l’émission de cuisine de la BBC commence lundi et voit à nouveau John et Gregg goûter les plats d’un tout nouveau groupe de chefs amateurs.

Il y a eu un certain nombre de changements dans cette série, principalement en raison des exigences de distanciation sociale, car l’émission a été filmée l’année dernière.

Après tant de mois à la maison à pouvoir pratiquer pour le concours plus que les anciens concurrents n’auraient pu le faire, ce fut une expérience bouleversante pour certains chefs de faire enfin goûter leur nourriture par John et Gregg.

Parlant d’une candidate qui est devenue très émue après que le couple ait goûté à sa nourriture, Gregg a déclaré à The Sun’s TV Mag: « S’ils avaient, comme John et moi le soupçonnions, mis plus de temps à s’entraîner, alors bien sûr, ils ont investi davantage dans ce qu’ils auraient fait normalement.

«Et bien sûr, les enjeux sont plus élevés, car cela signifie plus pour eux. Et cela semblait aussi chargé d’émotion.

« Ou peut-être était-ce que, pour beaucoup d’entre nous, c’est la première fois que nous voyons quelqu’un d’autre que nos relations depuis trois mois. »

John a ajouté: « L’autre chose est, vous savez, rappelons-nous que quelqu’un comme elle n’a jamais cuisiné que pour sa propre famille.

«Elle est venue la première fois et tu sais, était-ce des larmes de joie? Ou était-ce des larmes de frustration? Qu’est-ce que c’était?

«Et je pense que plus que tout, je pense que c’étaient des larmes de joie. Nous aimions sa nourriture, soyons honnêtes. Elle est une cuisinière généreuse, aussi simple que cela.

« La nourriture qu’elle cuisine est, vous savez, ce n’est pas ce que tout le monde aurait l’habitude de manger. Et c’était vraiment très, très bon. »

Cette série comprend également un nouveau défi basé sur les ingrédients préférés, et John a déclaré: « Je pense que cela montre simplement qu’il y a probablement tellement d’ingrédients que nous ne le ferions même pas il y a cinq ou 10 ans ingrédient. C’est ce que j’aime à ce sujet.

«Et qu’en fait, si les gens ne savent pas comment utiliser cet ingrédient, ou s’ils l’ont vu, mais qu’ils en ont un peu peur, le grand avantage de MasterChef est que vous allez voir comment il devrait probablement être utilisé. »

Masterchef commence le lundi 1er mars à 21h sur BBC One.