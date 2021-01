L’olympien Gregg Clark a été nommé nouvel entraîneur analytique de l’équipe masculine indienne de hockey jusqu’à la fin des Jeux olympiques de Tokyo reprogrammés du 23 juillet au 8 août.

Le Sud-Africain, qui était autrefois associé à l’équipe canadienne de hockey masculin en tant qu’entraîneur adjoint entre 2017 et 2020, devrait se joindre au camp national des entraîneurs au début de janvier.

Clark dans sa longue carrière de 11 ans en tant que joueur de hockey pour l’équipe nationale sud-africaine a 250 sélections internationales et a participé à deux Coupes du monde (’94 – Sydney et ’02 – Kuala Lumpur), deux Jeux du Commonwealth (’98 – Kuala Lumpur & ’02 – Manchester) et deux Jeux Olympiques (’96 – Atlanta et ’04 – Athènes).

L’entraîneur en chef Graham Reid a déclaré que Clarke serait un excellent ajout à l’équipe indienne.

« J’ai hâte d’accueillir Gregg Clark en tant que nouveau membre de notre équipe d’entraîneurs. Il apporte avec lui une vaste expérience, dont 250 sélections pour l’Afrique du Sud, 4 Jeux Olympiques (2 en tant que joueur et 2 en tant qu’entraîneur), 4 Mondiaux Coupes (2 en tant que joueur et 2 en tant qu’entraîneur), 3 CWG (2 en tant que joueur et 1 en tant qu’entraîneur) et d’innombrables tournois de la FIH », a déclaré l’entraîneur en chef Graham Reid.

« Ayant été entraîneur-chef de l’Afrique du Sud pendant six ans et plus récemment entraîneur adjoint du Canada, sa connaissance contemporaine de nos compétitions olympiques est de premier ordre », a-t-il ajouté.

Clark arrive en Inde avec plus de 13 ans d’expérience en tant qu’entraîneur et sa première grande mission est venue en tant qu’entraîneur-chef en 2007 quand il a pris la direction de l’équipe nationale sud-africaine et a travaillé avec eux de 2007 à 2013.

Il a également participé en tant qu’entraîneur à un certain nombre de tournois internationaux majeurs, notamment les Jeux Olympiques de Pékin et Londres, la Coupe du Monde FIH 2010 et les Jeux du Commonwealth 2010 à New Delhi. Clark a également entraîné l’équipe indienne de hockey junior masculin en 2013-2014, où les Colts ont remporté la très convoitée Sultan of Johor Cup et ont également participé à la Coupe du monde junior FIH 2013 à New Delhi.

«Je suis vraiment ravi de rejoindre l’équipe masculine indienne de hockey. Ayant travaillé avec Hockey India plus tôt, je comprends la configuration et leur professionnalisme. La plupart des joueurs que j’ai entraînés dans l’équipe junior en 2013 sont maintenant dans le groupe senior et sont venus Cela a été très excitant de voir cette équipe grandir au cours des deux dernières années. Ils ont beaucoup de potentiel pour très bien faire en 2021 et pour un certain nombre d’années dans le futur « , a déclaré Clark.

« Graham se débrouille très bien avec l’équipe. Il possède une mine de connaissances dans le sport et nous avons beaucoup discuté avant ma nomination. Nous partageons les mêmes philosophies en tant qu’entraîneur et j’ai hâte de travailler avec Graham. et le reste du personnel de soutien », a-t-il ajouté.