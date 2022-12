Gregg Berhalter sera-t-il l’entraîneur des États-Unis à la Coupe du monde 2026 ?

DOHA, Qatar – Environ deux heures après le coup de sifflet final et la fin de leur Coupe du monde, les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis sont revenus à l’hôtel Kempinski de Doha, leur domicile pendant les trois semaines précédentes. Ils passèrent par l’entrée arrière et se dirigèrent une dernière fois vers leur salle à manger en tant qu’unité.

Les repas d’après-match pendant le tournoi étaient généralement présentés dans un style de restauration, avec différentes cuisines installées dans les stations autour de la grande salle de bal, et celle-ci était lourde d’Americana. Pendant que les joueurs se régalaient d’ailes, de hamburgers et de frites, l’entraîneur américain Gregg Berhalter s’est levé à l’avant de la salle et a prononcé un bref discours. Il a remercié les joueurs et le staff. Il leur a dit à quel point il était fier. Puis il a demandé à tout le monde de prendre un moment et de regarder autour de lui.

“Ce groupe – ce groupe exact”, a-t-il dit, “ne sera plus jamais ensemble comme ça.”

Son message était clair : Oui, il y aura d’autres grands moments dans le futur, mais pas avec cette collection spécifique de personnes. Berhalter voulait que tout le monde apprécie le sens de ce moment.

Les joueurs se sont dispersés dans la journée suivant la fin du tournoi pour eux, et leurs prochaines étapes sont assez claires alors que le football de club reprend sérieusement presque immédiatement. Pour Berhalter, cependant, ce qui vient ensuite est plus trouble. Son contrat avec US Soccer expire à la fin de l’année. La fédération souhaite-t-elle son retour ? Est ce qu’il vouloir rendre?

Des sources ont déclaré à ESPN que les négociations sont sur le point de commencer entre US Soccer et Berhalter, et il y a des premières indications qu’il restera s’il est proposé. Il y a un sentiment que cette équipe était son projet – il a littéralement amené plusieurs de ses joueurs clés dans le giron du football américain – et que le voir se terminer naturellement à la Coupe du monde 2026, que les États-Unis co-organisent avec Le Canada et le Mexique, est attrayant.

Mais une source a reconnu qu’il était encore très tôt dans le processus, et d’autres sources ont indiqué qu’il y avait un intérêt de la part de Berhalter à explorer les options de club européen car son stock d’entraîneurs est probablement à un niveau élevé. Cette juxtaposition – ce que veut Berhalter et comment cela se compare à ce qui est le mieux pour cette équipe de jeunes joueurs talentueux – est désormais la plus grande question à laquelle la fédération est confrontée.

Les arguments en faveur du maintien de Berhalter

Du point de vue de la fédération et du fan moyen de l’USMNT, le potentiel de l’équipe américaine n’a jamais été aussi élevé. Bon nombre des meilleurs joueurs qui ont joué au Qatar seront dans ce qui devrait être les premiers de leur carrière à la Coupe du monde 2026, et donc trouver un entraîneur capable de tirer le meilleur d’eux à ce moment-là est la plus grande qualification de tous les temps. besoins des candidats.

Le fait qu’il n’y ait probablement pas de qualification pour la Coupe du monde – et donc peu de matchs véritablement compétitifs – au cours de ce cycle pourrait rendre le travail moins attrayant, et compte tenu des relations établies de Berhalter avec les joueurs, cela pourrait aider à maintenir l’élan.

La façon dont Berhalter a dirigé son équipe lors de cette Coupe du monde soutient certainement l’idée qu’il sait comment débloquer le meilleur de ses joueurs et motiver un jeune groupe. Au Qatar, il s’est efforcé de faire tout ce qu’il pouvait pour que tout le monde se sente à l’aise. Parfois, c’était par la rhétorique : avant le match d’ouverture, il a fait venir un conférencier motivateur populaire, Eric Thomas, dont l’histoire personnelle porte sur le pouvoir de la croyance. Parfois, il utilisait des mesures plus actives pour encourager les liens d’équipe : le salon des joueurs était rempli de toutes sortes de distractions, y compris une chaise de barbier pour que les joueurs puissent se faire couper les cheveux pendant qu’ils traînaient, et un barista qui arrivait chaque après-midi.

Berhalter a également fait du temps en famille une priorité, sachant qu’il serait important de garder ses jeunes joueurs à l’aise. Même s’il s’agissait de la plus compressée qu’une Coupe du monde ait jamais été, avec les 48 matchs de la phase de groupes se déroulant sur 13 jours, l’équipe américaine avait des heures d’ouverture pendant lesquelles les joueurs pouvaient aller à la plage ou à la piscine avec leurs familles. Il y avait un barbecue et même un dîner de Thanksgiving (au cours duquel des chandails laids que FOX avait faits avec les visages des joueurs dessus ont été distribués à beaucoup de rires).

Berhalter a également marqué des points avec son équipe en effectuant un changement qui n’avait jamais été fait auparavant : le temps passé en famille après le match. Berhalter pensait qu’il était important que les joueurs partagent l’excitation d’après-match avec ceux qui les soutenaient le plus, donc après chaque match, le bus pour l’hôtel était retardé – parfois pendant plus d’une heure – et tout le monde montait dans les tribunes vides pour être avec leurs proches.

Lors d’un match typique, l’équipe sort du stade et rentre à l’hôtel le plus rapidement possible ; dans ce tournoi, il fallait parfois près de deux heures après le match pour revenir, et les joueurs appréciaient de pouvoir partager ces moments avec leur famille.

Tout ce travail d’équipe, ainsi que les résultats qu’il a obtenus, constituent un argument solide pour Berhalter. Mais le soutien au retour de Berhalter pour un deuxième cycle n’est pas universel au sein de la fédération.

Certains pensent que, à moins d’un niveau de dépassement fou, un gestionnaire ne devrait pas obtenir un deuxième cycle. Faire revenir un manager pour un engagement de retour n’a pas non plus bien fonctionné dans le passé. Ni Bob Bradley ni Jurgen Klinsmann n’ont duré le cycle complet de la Coupe du monde lorsqu’ils ont été ramenés pour un autre tour, et bien que Bruce Arena ait duré un deuxième cycle en 2006, ce tournoi s’est terminé par la déception d’une sortie de phase de groupes. Ensuite, il y a eu le deuxième mandat d’Arena, remplaçant Klinsmann dans la tentative de se qualifier pour 2018, et évidemment cela s’est mal passé aussi.

Gregg Berhalter sera-t-il toujours le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis lorsque le cycle de la Coupe du monde 2026 commencera ? Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Il y a aussi des questions sur la prise de décision de Berhalter en termes d’ajustements dans le jeu et de décisions d’alignement. Plus d’une fois, les États-Unis n’ont pas réussi à s’appuyer sur une période d’ouverture dominante pour marquer le jeu en seconde période, et il y a aussi de bonnes questions sur l’utilisation / la rotation de ses joueurs.

Décider de l’avenir de Berhalter

Peu de temps après avoir parlé aux joueurs ce soir-là après la défaite contre les Pays-Bas, Berhalter a quitté la salle où il regardait le match Argentine-Australie et a réfléchi à sa propre expérience au Qatar.

Pendant des mois avant le tournoi, a-t-il déclaré à ESPN, lui et ses entraîneurs avaient laborieusement examiné tous les scénarios tactiques qu’ils pouvaient imaginer pour chaque match de phase de groupes – un but contre le Pays de Galles, un homme contre l’Iran, etc. sur. Le processus avait été épuisant et Berhalter a déclaré qu’il avait hâte de “décompresser” avec sa famille.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer son travail, cependant, il a hésité “Je ne pense pas qu’il soit temps pour moi d’évaluer ma propre performance”, a-t-il déclaré. “Ce que je dirais, c’est qu’un bâton de mesure est : les Américains peuvent-ils regarder ce qu’ils ont vu et en être fiers ? Peuvent-ils être fiers de l’équipe ? Et beaucoup de réponses reviennent : “Oui”. Je suis donc fier de ce groupe. Je suis fier de la façon dont ils sont restés ensemble et de ce qu’ils ont montré au monde extérieur.”

C’est certainement un facteur à considérer, mais il y en a évidemment d’autres. Des sources ont déclaré à ESPN que la décision de conserver ou non Berhalter implique au moins cinq personnes: la présidente de l’USSF Cindy Parlow Cone, le directeur sportif de l’USSF Earnie Stewart, le directeur général de l’équipe nationale masculine américaine Brian McBride, le membre du conseil d’administration de l’USSF Juan Uro et le PDG de l’USSF. JT Batson.

Stewart, un fidèle défenseur de Berhalter au cours de ce cycle, aura le plus son mot à dire, bien que toute embauche doive finalement être approuvée par le conseil d’administration.

“Comme nous le faisons toujours après un tournoi majeur, nous prenons le temps de réfléchir”, a déclaré Stewart dans un communiqué. “Nous procéderons à un examen complet avec toutes les personnes impliquées alors que nous déterminons nos prochaines étapes. Nous sommes impatients de tirer parti des performances du Qatar et de préparer le voyage vers 2026.”

Il n’y a pas nécessairement de précipitation pour prendre une décision non plus, bien qu’il y ait des considérations à court terme dans la mesure où un camp d’entraînement de janvier est prévu qui impliquera probablement principalement des joueurs basés aux États-Unis et se terminera par des matchs contre la Serbie et la Colombie. Même s’il ne serait pas désastreux d’avoir un entraîneur-chef par intérim, la fédération préférerait probablement une solution plus tôt que plus tard.

Si Berhalter ne revient ni par son choix ni par celui de la fédération, les autres candidats ne manqueront pas. La liste commence probablement avec deux managers qui ont été considérés la dernière fois qu’il y a eu une ouverture: l’entraîneur d’Orlando City SC Oscar Pareja et l’ancien manager du Mexique Juan Carlos Osorio. Le manager de Leeds United, Jesse Marsch, est également une cible évidente, même s’il faudrait du temps pour éloigner Marsch du club de Premier League.

Aussi attrayants que puissent être ces noms, il est également évident que Berhalter s’est construit une base solide de soutien. Il est considéré comme ayant une “grande mentalité” pour unir les joueurs de la MLS et de l’Europe, a déclaré une source, ce qui est “une chose complexe à gérer” étant donné que cela peut être une source de friction dans l’équipe s’il n’est pas bien géré. Les joueurs le respectent aussi clairement.

“Il a fait du bon travail. Je pense que la chose la plus difficile en tant qu’entraîneur est de faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction”, a déclaré le défenseur américain DeAndre Yedlin à Fox Sports. “Je pense qu’il l’a très bien fait. Il a fait entrer tout le monde dans la culture, et c’est la chose la plus importante. Vous entendez beaucoup parler d’ambiance avec cette équipe, et les gens aiment plaisanter à ce sujet. Mais à la fin du jour, je pense que cela pourrait être la plus grande qualité de l’équipe.”

Lors d’une Coupe du monde, où les attentes dépassent largement la taille de l’échantillon sur lequel un entraîneur est jugé, Yedlin pourrait avoir raison.

À un moment donné au début du tournoi, Berhalter a été interrogé sur cette réalité – la notion selon laquelle être un manager international signifie avoir relativement peu de matchs pour prouver sa valeur. Il réfléchit à la question et hocha la tête.

“C’est pour ça que vous vous êtes inscrit”, a-t-il dit. “C’est le travail, et la façon dont je le vois est comme une opportunité.”

Le temps nous dira s’il en aura un autre.