Gregg Berhalter menacé de chantage pendant la Coupe du monde

US Soccer a la double tâche de prendre une décision sur l’avenir de l’entraîneur-chef de l’USMNT Gregg Berhalter tout en engageant des avocats pour enquêter sur une allégation de Berhalter selon laquelle il aurait été victime de chantage.

Le moment ne pouvait pas être pire.

Le 31 décembre, le contrat de Berhalter en tant qu’entraîneur-chef a pris fin. US Soccer déclare que “US Soccer annoncera qui dirigera le camp de l’équipe nationale masculine de janvier dans les prochains jours”. Le camp de janvier devant commencer la semaine prochaine, plus tôt US Soccer prendra une décision, mieux ce sera. L’USMNT a prévu deux matches amicaux fin janvier lors des premiers matchs de l’équipe depuis la Coupe du monde.

C’est une chose, mais le problème est aggravé par le fait que Gregg Berhalter a fait une déclaration publique aujourd’hui pour divulguer un incident de violence domestique qui s’est produit il y a 31 ans. Berhalter a mis le sujet au grand jour car il affirme avoir été menacé de chantage pendant la Coupe du monde.

Communiqué de presse de l’USSF sur les allégations de chantage de Gregg Berhalter

Après que Berhalter ait rendu les affirmations publiques, l’équipe de communication de US Soccer a publié un communiqué de presse qui manque de beaucoup de détails.

Ça lit:

«Après avoir appris l’allégation contre l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, le 11 décembre 2022, US Soccer a immédiatement engagé Alston & Bird LLP pour mener une enquête indépendante sur l’affaire. L’enquête est menée par Jenny Kramer, BJay Pak et Chris Marquardt d’Alston & Bird LLP et se poursuit.

“Grâce à ce processus, US Soccer a appris un comportement inapproprié potentiel envers plusieurs membres de notre personnel par des personnes extérieures à notre organisation. Nous prenons un tel comportement au sérieux et avons élargi notre enquête pour inclure ces allégations.

“Nous apprécions que Gregg et Rosalind se soient manifestés pour parler ouvertement de cet incident. Conformément à notre engagement envers la transparence, nous partagerons publiquement les résultats de l’enquête lorsqu’elle sera terminée. US Soccer condamne la violence de toute sorte et prend ces allégations très au sérieux.

« Le mois dernier, US Soccer a lancé un examen technique complet de notre programme de l’équipe nationale masculine. Avec l’examen et l’enquête en cours, US Soccer annoncera qui dirigera le camp de l’équipe nationale masculine de janvier dans les prochains jours. Nous sommes impatients de tirer parti des performances du Qatar et de préparer le voyage vers 2026. »

Déchiffrer le communiqué de presse de US Soccer

Une grande partie du communiqué de presse nécessite une habileté à lire entre les lignes pour essayer de déterminer ce qu’ils disent.

Par exemple, le communiqué de presse fait référence à Berhalter comme entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, même si son accord a pris fin le 31 décembre. L’accord a-t-il été renouvelé avant qu’une annonce officielle ne puisse être révélée ? Ou a-t-il été temporairement prolongé pour le camp de janvier jusqu’à ce que US Soccer prenne une décision finale ?

Le communiqué de presse de US Soccer mentionne également que l’organisation prévoit de déterminer qui dirigera le camp de janvier. C’est peut-être un indice que ce sera un accord à court terme?

Dans le communiqué de presse, il est mentionné que US Soccer a appris l’allégation de chantage le 11 décembre. L’incident s’est-il produit le 11 décembre, plus d’une semaine après la sortie des États-Unis de la Coupe du monde contre les Pays-Bas le 3 décembre ? Ou a-t-il retardé le partage de la révélation avec US Soccer ?

L’apparition de Berhalter au Sommet sur le leadership moral à l’Institut HOW pour la société le 6 décembre a-t-elle également eu un rapport avec la chronologie ? Lors de l’événement à New York, Berhalter a diffusé son linge sale sur Gio Reyna.

Le 10 décembre, Berhalter a assisté à un match de basket à Chicago avec sa femme (photo ci-dessus).

