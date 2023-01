Gregg Berhalter: la mère de Gio Reyna confirme qu’elle a dénoncé l’entraîneur-chef de l’USMNT pour avoir donné un coup de pied à sa femme en 1991 | Nouvelles du football

La mère du milieu de terrain américain Gio Reyna a confirmé qu’elle avait dénoncé l’entraîneur-chef Gregg Berhalter pour avoir donné un coup de pied à sa femme il y a plus de 30 ans.

Berhalter ne prendra pas en charge le camp d’entraînement des États-Unis en Californie plus tard ce mois-ci au milieu d’une enquête en cours sur le football américain après avoir admis avoir donné des coups de pied à sa femme de 25 ans lors d’une dispute à l’adolescence.

L’instance dirigeante a lancé l’enquête après que Berhalter, qui a emmené son équipe à la Coupe du monde au Qatar, a révélé qu’il avait fait l’objet d’une menace pour exposer l’incident impliquant sa petite amie Rosalind en 1991 pendant le tournoi.

Mardi, Berhalter a publié sa propre déclaration sur les réseaux sociaux disant qu’un “individu a contacté US Soccer” pendant la Coupe du monde 2022 disant “qu’ils avaient des informations sur moi qui me feraient tomber”.

Berhalter dit qu’en 1991, il a donné un coup de pied à sa désormais épouse Rosalind devant un bar à la suite d’une dispute.

“Il n’y a aucune excuse pour mes actions cette nuit-là; ce fut un moment honteux et que je regrette à ce jour.” écrit Berhalter. “À ce moment-là, je me suis immédiatement excusé auprès de Rosalind, mais c’est compréhensible qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec moi.”

Les deux se sont réconciliés après le combat et sont mariés depuis 25 ans avec quatre enfants.

Image:

Gio Reyna n’a pas commencé un match pour les États-Unis lors de la Coupe du monde au Qatar





Danielle Reyna, l’épouse de l’ancien capitaine américain Claudio et ancienne colocataire et coéquipière de football de l’épouse de Berhalter, Rosalind, a révélé qu’elle avait signalé l’incident à US Soccer le 11 décembre.

Son fils Gio n’a pas commencé un match pour les États-Unis lors de la Coupe du monde au Qatar, Berhalter déclarant début décembre qu’un joueur anonyme avait été renvoyé tôt du camp américain pour “ne pas répondre aux attentes sur et en dehors du terrain”.

Mais dans un communiqué, elle a déclaré: “Pour remettre les pendules à l’heure, j’ai appelé (le directeur sportif du football américain) Earnie Stewart le 11 décembre, juste après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Gregg avait fait des déclarations négatives à propos de mon fils Gio lors d’une conférence sur le leadership. “

Elle a poursuivi: “Dans le cadre de cette conversation, j’ai dit à Earnie que je pensais qu’il était particulièrement injuste que Gio, qui s’était excusé d’avoir agi de manière immature à propos de son temps de jeu, soit toujours traîné dans la boue lorsque Gregg avait demandé et reçu le pardon pour faire quelque chose de bien pire au même âge.

« Sans entrer dans les détails, [Berhalter’s statement] de [Tuesday] minimiser considérablement les abus la nuit en question. Rosalind Berhalter était ma colocataire, coéquipière et meilleure amie, et je l’ai soutenue à travers le traumatisme qui a suivi. Il m’a fallu beaucoup de temps pour pardonner et accepter Gregg par la suite, mais j’ai travaillé dur pour lui donner la grâce, et j’ai finalement fait d’eux et de leurs enfants une grande partie de la vie de ma famille. J’aurais voulu et attendu qu’il accorde la même grâce à Gio. C’est pourquoi la situation actuelle est si douloureuse et si difficile.”

Mais Danielle Reyna a nié avoir fait chanter Berhalter avec les informations sur l’incident et insiste sur le fait qu’elle n’a pas demandé son licenciement.

“Mais je veux être très clair sur le fait que je n’ai pas demandé le licenciement de Gregg, je n’ai proféré aucune menace, et je ne sais rien des tentatives de chantage, et je n’ai jamais eu de discussions sur quelqu’un d’autre sur Gregg’s. personnel – je ne connais aucun des autres entraîneurs.”

Le père de Gio Reyna, Claudio, a également déclaré dans un communiqué: “Je soutiens ma femme, Danielle, et sa déclaration. Moi aussi, j’ai été bouleversé par les commentaires de Gregg à propos de Gio après le départ des États-Unis de la Coupe du monde, et j’ai également fait appel à Earnie Stewart en décembre. 11 lui demandant d’empêcher tout commentaire supplémentaire.”

Commentant l’enquête élargie, US Soccer a déclaré mardi dans un communiqué: “Grâce à ce processus, US Soccer a appris un comportement inapproprié potentiel envers plusieurs membres de notre personnel par des personnes extérieures à notre organisation.

“Nous prenons un tel comportement au sérieux et avons élargi notre enquête pour inclure ces allégations.

“Nous apprécions que Gregg et Rosalind se soient manifestés pour parler ouvertement de cet incident. Conformément à notre engagement de transparence, nous partagerons publiquement les résultats de l’enquête lorsqu’elle sera terminée.

“US Soccer condamne la violence de toute sorte et prend ces allégations très au sérieux.”

Anthony Hudson, qui a été entraîneur adjoint lors de la Coupe du monde au Qatar, prendra en charge un camp d’entraînement ce mois-ci.