Gregg Berhalter en lice pour les postes au Club América et à Rotterdam

L’ancien entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, est devenu un candidat choc pour devenir le nouveau manager du Club América. L’équipe de Liga MX est actuellement sans entraîneur-chef après le départ de Fernando Ortiz en mai. L’Argentin a signé avec son rival de Monterrey huit jours après avoir quitté le club.

Berhalter est sans emploi depuis l’expiration de son contrat avec l’USMNT en décembre. L’Américain a mené l’équipe à la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2022, mais des problèmes personnels ont conduit à son départ. Néanmoins, US Soccer a déclaré que Berhalter était toujours en lice pour revenir à l’USMNT en tant que manager.

Club América et Berhalter ont discuté du déménagement

L’intérêt du Club América pour Berhalter pourrait toutefois bloquer son retour en équipe nationale. US Soccer prend son temps pour choisir le prochain manager de l’USMNT et une décision finale n’est attendue que plus tard cet été. TUDN le journaliste Gibran Araige affirme que le club mexicain a même déjà approché Berhalter. La décision finale appartient désormais à l’Américain.

Le Club América a besoin d’embaucher un entraîneur bientôt. L’Apertura 2023 commence dans quelques semaines. Le géant mexicain est actuellement le seul club de la ligue sans entraîneur-chef. Berhalter n’est censément pas le seul candidat pour le poste, mais une décision finale est attendue prochainement.

Le Sparta Rotterdam prépare également des retrouvailles avec l’entraîneur

Avec le Club América, le club néerlandais du Sparta Rotterdam a fait part de son intérêt pour Gregg Berhalter. L’ancien défenseur a déjà joué pour le club entre 1996 et 1998. Le Sparta, le plus ancien club des Pays-Bas, a terminé sixième de l’Eredivisie la saison dernière.

Le poste d’entraîneur du Sparta n’est devenu vacant que lundi. L’ancien entraîneur Maurice Steijn a quitté le club pour rejoindre le puissant Ajax. Le club a officialisé la décision mercredi. Steijn est parti après avoir sauvé le club d’une éventuelle relégation après la saison 2021/22.

