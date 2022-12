Gregg Berhalter diffuse du linge sale sur Gio Reyna

Gregg Berhalter a révélé certaines des raisons pour lesquelles Gio Reyna a vu un temps de jeu limité lors de la Coupe du monde 2022. En fait, l’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis a déclaré qu’il avait failli renvoyer le joueur de 20 ans de l’équipe.

Il est important de savoir que Berhalter n’a pas explicitement mentionné Gio Reyna. Lors d’un entretien au Sommet sur le leadership moral à l’Institut HOW pour la société, Berhalter a répondu à une question sur la gestion des décisions difficiles concernant la performance.

“Lors de cette dernière Coupe du monde, nous avions un joueur qui ne répondait clairement pas aux attentes sur et en dehors du terrain”, a déclaré Berhalter. “L’un des 26 joueurs, donc ça s’est démarqué.”

Berhalter a déclaré plus tard que les entraîneurs avaient délibéré pendant des heures sur ce qu’il fallait faire avec ce joueur. Il a ajouté que les entraîneurs étaient “prêts à réserver un billet d’avion” pour le joueur. Cependant, les entraîneurs ont eu une conversation avec cette personne et il s’est sincèrement excusé auprès de l’équipe. De plus, l’équipe a embrassé les défis et le comportement du joueur, affirmant que cela “n’a pas été assez bon”, selon Berhalter.

Tout au long de sa réponse à la question posée, Berhalter a pris soin de ne pas nommer le joueur. Cependant, l’indication et la croyance dans la communauté USMNT est qu’il s’agit de Gio Reyna.

Gio Reyna snobé de jouer en Coupe du monde

Reyna est clairement un talent avec des buts importants marqués pour le club et le pays. Pourtant, il n’a vu le terrain que pendant 52 minutes au total sur quatre matchs de la Coupe du monde. Il y avait des problèmes de blessures, oui. Cependant, des rumeurs ont circulé sur le manque d’effort du joueur à l’entraînement. Il en va de même pour un match amical d’avant-tournoi contre Al-Gharafa, selon The Athletic.

Après ne pas avoir joué contre le Pays de Galles lors de la première journée de la Coupe du monde, Berhalter a déclaré que Reyna n’avait pas joué en raison d’une « tension aux ischio-jambiers ». Pourtant, le joueur lui-même a déclaré qu’il allait bien après avoir joué six semaines auparavant avec le Borussia Dortmund.

Berhalter crée la polémique avec les déclarations de Gio Reyna

Alors que la mauvaise communication de Berhalter sur Reyna venait peut-être d’un point de vue de la protection de la bonne volonté du joueur, les commentaires les plus récents de l’entraîneur semblent plus hors de propos.

De plus, US Soccer, qui a une décision à prendre sur l’avenir de Berhalter en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale, a désapprouvé. US Soccer a déclaré que les commentaires à Charter Works étaient censés être, que l’entraîneur ait utilisé ou non le nom de Reyna.

Ensuite, l’agent de Reyna a ajouté son avis sur le développement. Dan Segal a qualifié les commentaires de Berhalter de décevants et irrespectueux.

Berhalter et Reyna n’ont pas encore commenté la situation telle qu’elle s’est déroulée. Cependant, le contrat de Berhalter avec US Soccer a couru jusqu’à la Coupe du monde 2022.

PHOTO : IMAGO / ANP