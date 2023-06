Gregg Berhalter devrait revenir en tant qu’entraîneur de l’USMNT: Sources

Gregg Berhalter devrait revenir en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis.

L’entraîneur qui a mené les États-Unis au cours du dernier cycle et jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA en novembre est en négociation pour revenir en tant que manager, ont déclaré plusieurs sources impliquées ou informées des négociations. L’athlétisme. Ces sources ont obtenu l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à parler des pourparlers. L’accord est toujours en cours de finalisation, mais le retour de Berhalter est imminent.

En tant qu’entraîneur américain de 2019 à 22, Berhalter a remporté les trophées de la Ligue des Nations et de la Gold Cup 2021, s’est qualifié pour la Coupe du monde 2022 avec la plus jeune équipe du monde, puis est sorti du groupe à la Coupe du monde avec de solides performances contre le Pays de Galles, L’Iran et l’Angleterre. Les cinq points des Américains étaient à égalité avec l’équipe de 2010 pour la plupart en phase de groupes par n’importe quel USMNT lors d’une Coupe du monde.

Berhalter, 49 ans, a actuellement le pourcentage de victoires le plus élevé de tous les entraîneurs de l’USMNT avec une fiche de 37-11-12.

Le retour de Berhalter surprendra certains compte tenu des circonstances de son départ. Alors que la performance des États-Unis au Qatar a été largement saluée et que les États-Unis ont réussi leur mandat malgré la présence de l’une des plus jeunes équipes du monde, le contrat de Berhalter a été autorisé à expirer après la Coupe du monde en partie à cause de problèmes avec l’une des jeunes stars de l’équipe. .

L’ailier Gio Reyna a failli être renvoyé de la Coupe du monde en raison de son comportement après avoir été informé qu’il ne serait pas partant pour l’équipe américaine lors du match d’ouverture contre le Pays de Galles. Le manque d’effort de Reyna lors des séances d’entraînement ultérieures a presque conduit à son renvoi de l’équipe, mais Berhalter a choisi de garder Reyna au Qatar. Après le tournoi, cependant, il a parlé de ces problèmes sans nommer Reyna lors de la partie questions-réponses d’une conférence sur le leadership qui fonctionnait selon les règles de Chatham House, ce qui signifiait généralement que tout commentaire était confidentiel. Ces commentaires ont cependant été publiés et L’athlétisme rapporté que Reyna était la joueuse dont parlait Berhalter. Après ces histoires, les parents de Reyna, les anciens joueurs nationaux américains Claudio et Danielle Reyna, amis de longue date de Berhalter et de sa femme, Rosalind Berhalter, ont rapporté à l’ancien directeur sportif du football américain Earnie Stewart un incident survenu 30 ans auparavant au cours duquel Berhalter avait donné un coup de pied à Rosalind lors d’une dispute. quand les deux étaient étudiants de première année à l’Université de Caroline du Nord.

Cela a déclenché une enquête sur le football américain. L’enquête indépendante a finalement révélé que Berhalter a été effacé être réembauché par US Soccer.

Les États-Unis ont joué un rôle agressif, marque attrayante de football sous Berhalter au Qatar. Les États-Unis se sont classés huitièmes en inclinaison de champ au Qatar, derrière des équipes comme l’Angleterre, la France et l’Argentine. L’inclinaison du terrain indique la part d’une équipe des touches des deux côtés dans le tiers offensif. Les États-Unis ont été efficaces dans leurs mouvements offensifs pour se mettre dans des positions dangereuses – lorsqu’ils ont été éliminés par les Pays-Bas, seules trois équipes du tournoi avaient réussi à prendre une part plus élevée de leurs possessions dans le dernier tiers que les 46% des États-Unis. Les États-Unis ont également été assez bons pour récupérer le ballon dans des positions offensives après l’avoir perdu, se classant cinquième du tournoi en termes de taux de contre-pression réussis.

Plusieurs joueurs vedettes se sont prononcés en faveur du retour de Berhalter en tant qu’entraîneur. L’ailier vedette Christian Pulisic a déclaré à ESPN qu’il n’était « pas là pour nommer le prochain manager » et « qui que ce soit, je vais jouer et donner 100% », mais lorsqu’on lui a demandé s’il serait « raisonnablement content » si Berhalter revenait comme entraîneur , Pulisic a clarifié ses pensées.

« Oui, sans aucun doute là-dessus », a déclaré Pulisic. « Les progrès que nous avons réalisés ces dernières années avec sa nomination, je pense, ont été évidents. Je pense que c’est assez clair.

La semaine dernière, l’ailier Tim Weah a déclaré aux médias : « Gregg nous a vraiment gardés ensemble… nous sommes définitivement une famille et personne ne peut nous enlever ça, vous savez. Gregg nous a vraiment aidés à former ce type de relation les uns avec les autres, alors oui, il était une partie très importante de cette équipe, alors j’espère, oui, j’espère qu’il reviendra.

Dans une interview avec L’athlétisme la semaine dernière, l’arrière gauche Antonee Robinson a réitéré ces pensées.

« Beaucoup de gens en ont parlé – nous avons tous apprécié l’environnement créé par Gregg, nous pensions tous qu’il était un bon entraîneur, tout le monde pouvait voir le niveau de football qu’il nous faisait jouer », a déclaré Robinson. « Et donc il n’y a aucune raison pour moi qu’ils n’aient pas simplement essayé de continuer avec lui. Mais malheureusement, cela ne dépend pas des joueurs. C’est à US Soccer en tant que fédération. Et je suis sûr qu’ils vont faire de leur mieux pour trouver celui qu’ils pensent être le meilleur candidat pour cette équipe. Et c’est le plus important. »

(Photo : Danielle Parhizkaran / USA Today)