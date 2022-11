Gregg Berhalter de l’USMNT parle de la préparation de la Coupe du monde et déclare que l’équipe “peut battre n’importe qui” au Qatar

DOHA, Qatar – Il y a huit ans, Jurgen Klinsmann a déclaré qu’il était impossible pour son équipe nationale masculine américaine de remporter la Coupe du monde au Brésil. Il me l’a dit dans une longue interview pour le New York Times Magazine quelques mois avant le tournoi, puis l’a répété lors d’une conférence de presse à Sao Paulo juste avant le match d’ouverture des États-Unis. Klinsmann a estimé qu’il était important d’être franc, mais de nombreux fans américains – et certains des propres joueurs de Klinsmann – ont été troublés par ce qui ressemblait à une attitude défaitiste.

Samedi, dans une interview exclusive avec ESPN deux jours avant que son équipe américaine n’ouvre la Coupe du monde, l’entraîneur-chef Gregg Berhalter s’est penché sur la même question. Il s’arrêta, juste un instant, puis sourit.

“Ce que je crois”, a-t-il dit, “c’est que lors de notre meilleur jour, nous pouvons battre n’importe qui dans le monde. N’importe qui.”

C’est la mentalité que Berhalter a ancrée dans sa jeune équipe, les poussant à adopter l’idée que la seule façon de marquer l’histoire est de croire qu’ils le peuvent. Pour aider à faire avancer cette façon de penser, Berhalter a récemment organisé une réunion d’équipe au cours de laquelle Eric Thomas, un conférencier motivateur populaire avec une histoire personnelle remarquable de sortie de l’itinérance, a parlé avec les joueurs de l’incroyable pouvoir de la croyance.

Gregg Berhalter dit que son équipe USMNT peut battre n’importe qui lors de sa meilleure journée. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Et tandis que Berhalter, un sneakerhead bien connu, a déclaré qu’il n’avait pas encore choisi les chaussures qu’il porterait pour le premier match des États-Unis contre le Pays de Galles, lorsqu’on lui a demandé combien de paires il avait apportées avec lui au Qatar, il n’a pas hésité. : sept, un pour chaque match possible jusqu’à la finale.

“Écoutez, c’est un grand honneur de jouer la Coupe du monde, mais nous ne voulons pas seulement être des participants”, a déclaré Berhalter. “Nous voulons performer.”

Pour être clair : Berhalter ne prédit pas que les États-Unis seront champions. Il se concentre simplement sur la notion que le succès vient rarement sans conviction. C’est quelque chose que Berhalter a d’abord appris en tant que joueur international et travaille maintenant à inculquer en tant que manager.

Après tout, c’est – de loin – la plus grande étape sur laquelle Berhalter a été en tant qu’entraîneur. Il a pris la relève il y a quatre ans, chargé de restaurer la respectabilité des États-Unis après l’échec désastreux du cycle de qualification de 2018. Au minimum, il l’a fait, supervisant une refonte générationnelle de l’équipe américaine qui comprenait le recrutement de doubles nationaux de niveau star comme Yunus Musah et Timothy Weah, et l’élévation de prodiges talentueux comme Christian Pulisic, Gio Reyna, Weston McKennie, Tyler Adams et Brenden Aaronson.

Berhalter, cependant, en veut plus. Sa préparation pour ces trois prochains matchs s’est intensifiée au cours de la semaine dernière, alors que lui et son équipe d’entraîneurs se sont poussés à essayer d’envisager tous les scénarios potentiels qu’ils pourraient rencontrer lors de l’un des matches de la phase de groupes.

Si cela semble exhaustif, c’est parce que c’est le cas ; Berhalter est connu pour son penchant pour les données et l’analyse, et il est déterminé à se préparer à toute direction qu’un jeu américain pourrait prendre.

Que feront les États-Unis s’ils ont un but ? Moins d’un but ? En bas deux ? Jusqu’à un homme? A bas un homme ? Comment vont-ils gérer si l’un de leurs joueurs se blesse ? Et si l’étoile adverse tombe tôt ? Berhalter veut avoir un plan pour chacun d’eux. Le scénario qui le préoccupe le plus ? Celui auquel il n’a pas pensé à l’avance.

“Nous avons le temps maintenant, nous avons eu le temps ces deux derniers mois”, a-t-il déclaré. “Quand vous êtes sur le terrain et sur la ligne de touche et que la foule est bruyante et qu’il y a des moments de pression – si vous n’êtes pas préparé, je pense que cela nuit à la prise de décision.”

Berhalter sait qu’il y aura des défis. Il manque des joueurs de premier choix à cause d’une blessure. Il y a des températures extrêmes et des heures de coup d’envoi très tardives et trois adversaires du groupe B (Angleterre, Pays de Galles, Iran) avec un pedigree et une expérience importants. Il n’y a pas de jeu d’enfant, pas de match dans lequel les États-Unis sont un grand favori.

Mais il y a aussi la détermination. Il y aura des milliers de fans américains qui soutiendront l’équipe au Qatar. Il y aura des millions d’autres qui regardent et espèrent revenir aux États-Unis. Il y aura ce mélange juvénile de précocité et de courage qui peut, oui, parfois conduire à des performances naïves mais qui peut aussi se transformer en magie.

Le travail de Berhalter est de diriger. Inspirer. Pour mettre ses joueurs dans une position où ils pourraient trouver leur meilleur quand cela compte le plus. Le voyage commence lundi. Et contrairement à son prédécesseur, Berhalter ne sait pas encore où cela se terminera.

“Nous pensons que la première étape consiste à sortir du groupe”, a-t-il déclaré. “Et la deuxième étape consiste, dans les matchs à élimination directe, à jouer notre meilleur match possible et à voir jusqu’où nous pouvons aller.”