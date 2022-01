Gregg Berhalter de l’USMNT loue les efforts d’Antonee « Jedi » Robinson, but dans la victoire : « Une superpuissance »

Antonee Robinson a célébré son but pour les États-Unis avec un backflip acrobatique, suivi d’un ressort avant, puis d’une feinte blessure à la jambe.

Une célébration mémorable pour un joueur qui porte un surnom galactique.

« C’est bizarre de s’appeler Antonee. Je préfère être appelé Jedi », a déclaré par la suite le fan autoproclamé de « Star Wars ».

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Futbol Americas sur ESPN+ : MLS, Liga MX, USMNT, El Tri

– Qualifications Coupe du Monde 2022 : Comment ça marche dans le monde

Les fans américains loueront néanmoins l’athlétisme de Robinson – et son surnom – alors que ses efforts ont assuré la victoire 1-0 de l’USMNT contre El Salvador lors des qualifications pour la Coupe du monde un jeudi soir glacial à Columbus, Ohio.

Après une première mi-temps sans but, Robinson n’a pas perdu de temps pour sortir de l’impasse au début de la seconde mi-temps, bondissant sur un ballon perdu au poteau arrière à la 52e minute et martelant une volée basse devant le gardien salvadorien Mario Gonzalez.

La victoire serrée lors d’une soirée à 29 degrés au Lower.com Field a propulsé les États-Unis à 18 points avec cinq matchs à jouer dans la fenêtre de qualification. Les États-Unis ont un point de retard sur le Canada. Le Mexique en compte 17, suivi du Panama (14), du Costa Rica (12), de la Jamaïque (sept), du Salvador (six) et du Honduras (trois).

jouer 1:22 L’équipe Futbol Americas réagit à la victoire 1-0 de l’USMNT contre le Salvador lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la CONCACAF.

« Vraiment heureux d’avoir remporté la victoire, celle pour laquelle nous nous préparions. Ce n’était pas le plus beau match. Et il y a eu des moments où nous avons joué du bon football, où nous devions simplement tenter notre chance », a déclaré Robinson après le match. « Un pas de plus vers notre objectif de qualification pour la Coupe du monde. »

Les É.-U. seront au Canada dimanche et accueilleront le Honduras mercredi à St. Paul, Minnesota. Les qualifications se terminent en mars avec des voyages au Mexique et au Costa Rica autour d’un match contre le Panama à Orlando, en Floride. Les trois meilleures nations de la CONCACAF se qualifient pour Qatar 2022, et l’équipe de quatrième place se qualifie pour les éliminatoires contre le champion d’Océanie, probablement la Nouvelle-Zélande.

Tableau CONCACAF généraliste STP GD 1 – Canada 8 16 +8 2 – États-Unis 8 15 +7 3 – Mexique 8 14 +4 4 – Panamá 8 14 +2 5 – Costa Rica 8 9 -1 6 – Jamaïque 8 sept -4 7 – Salvador 8 6 -6 8 – Honduras 8 3 -dix 1-3 se qualifient ; 4 en séries éliminatoires

Une nuit où les prouesses offensives de l’USMNT de Christian Pulisic et Weston McKennie ont échoué, c’est le défenseur britannique de Fulham Robinson qui a fourni le but pour la victoire cruciale.

Gregg Berhalter a fait l’éloge de la polyvalence de Robinson dans sa position d’arrière gauche qui l’oblige à être un contributeur sur les fronts défensif et offensif.

« Nous appelons nos arrières latéraux la superpuissance de notre équipe. Nous le faisons parce qu’ils produisent, ils donnent des passes décisives et des buts », a déclaré Berhalter. « Nous mettons l’accent sur l’arrivée de nos arrières latéraux dans la surface de réparation parce que nous savons que nous avons cette ligne médiane qui les soutient et que nous pouvons nettoyer tout ce qui sort de la surface. »

En ce qui concerne ses bouffonneries acrobatiques pour célébrer le but, Robinson a déclaré que c’était quelque chose qui lui venait comme une seconde nature.

« Je ne pratique plus les backflips. C’est juste l’un de ces problèmes de mémoire musculaire. Je le fais depuis que je suis enfant. Je sais donc que je peux le faire. »

Et qu’en est-il de la blessure simulée ?

Robinson a déclaré qu’il imitait un joueur kenyan qu’il avait vu alors qu’il jouait pour l’équipe de jeunes d’Everton à l’adolescence en Afrique.

« Mon ami est sur moi depuis des semaines pour faire cette célébration, alors j’ai dû le retirer », a déclaré Robinson. « Je n’en ai parlé à personne, donc quelques personnes ont eu peur. Tout cela fait partie du plaisir de profiter du jeu. »

Cette décision a d’abord suscité l’inquiétude de ses coéquipiers.

« Il m’a un peu fait peur parce que je pensais qu’il avait tiré son jambon », a plaisanté l’ailier Timothy Weah.

La 15e victoire consécutive des Américains à domicile contre le Salvador depuis 1989 n’a pas été facile. Ils ont dominé El Salvador 8-3 en première mi-temps mais n’ont mis aucun but. Mais l’attaque a suivi un schéma familier : les États-Unis ont marqué 11 de leurs 13 buts lors des qualifications pour la Coupe du monde dans la seconde moitié des matchs.

« Je pense que nous aurions pu faire beaucoup mieux. Dans l’ensemble de ce match, nous sommes toujours en très bonne position pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Les trois points étaient vitaux à domicile et nous y sommes parvenus », a ajouté Berhalter.

« Tellement heureux maintenant qu’il est temps de se regrouper et d’élaborer un plan pour attaquer le Canada. »