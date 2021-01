Greg Wallace, DE MASTERCHEF, se retrouve dans une situation difficile sur The Wheel de demain soir quand c’est à son tour de répondre à une question sur le thème d’EastEnders.

La personnalité de la télévision, 56 ans, n’est clairement pas fan du populaire feuilleton BBC One après avoir admis qu’il ne regarde que les programmes dans lesquels il est.

Greg sera accompagné de six autres célébrités pour le tout nouveau jeu télévisé du samedi soir de Michael McIntyre – y compris le présentateur de The Repair Shop Jay Blades, la star de Love Island Alex George et la légende d’EastEnders Natalie Cassidy.

La popstar Sophie Ellis-Bextor, la baronne paralympienne Tanni Gray-Thompson et le DJ Trevor Nelson ont également la chance de remporter l’incroyable prix en argent.

Après que le présentateur Michael ait fait tourner la roue, le thème emblématique des EastEnders commence à jouer – laissant certains des concurrents trembler dans leurs bottes.

Il atterrit alors sur Greg et il se rend vite compte qu’il va avoir du mal à essayer de répondre à la question.

Il a mis sa tête dans ses mains et a crié: « Faites tourner la roue! Faites tourner la roue! »

Michael a répondu: « J’ai peur que ça ait été filé. Oh mon Dieu. Greg est-ce que je peux te poser une question rapide?

« La musique qui jouait quand la roue tournait, aviez-vous déjà entendu ça? »

« Oui, » répondit Greg.

« Avez-vous regardé le spectacle? » a demandé le comédien.

Le présentateur de Masterchef a avoué: « Non, mais ironiquement, je ne regarde pas beaucoup la télévision. Je vais être sans espoir. »

La concurrente Abigail, qui comptait sur la star pour l’aider à répondre à la question, a demandé: « Avez-vous vu Masterchef? Vous avez vu l’émission dans laquelle vous avez été? »

Greg a plaisanté en retour: « Je ne regarde que les morceaux dans lesquels je suis! »

Pour la somme exorbitante de 3000 £, la paire doit répondre correctement qui était le premier propriétaire ou propriétaire de la reine Vic parmi Sharon Watts, Alfie Moon, Pat Butcher ou Peggy Mitchell.

Abigail se résume à Pat et Peggy après avoir souligné que Sharon vient tout juste de mettre la main sur le pub et Alfie a été nommé à ce rôle en 2002.

Greg pourra-t-il aider à mettre la main sur les 3k £?

Regardez The Wheel demain soir à 20h30 sur BBC One.