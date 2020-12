Greg Vanney a démissionné de ses fonctions de directeur et directeur technique du Toronto FC, a annoncé mardi le club.

Vanney, 46 ans, était l’entraîneur le plus ancien du club, ayant été à la barre depuis 2014. Il a également été le boss le plus titré de TFC, remportant une Coupe MLS, un Bouclier des supporters et trois Coupes canadiennes pendant son séjour à Toronto.

– Diffusez des jeux MLS EN DIRECT sur ESPN +

« Je veux remercier [club owner] Monsieur. [Larry] Tanenbaum, le conseil d’administration et MLSE [Maple Leaf Sports & Entertainment ownership group] pour leur soutien indéfectible au cours des sept dernières années. Je reconnais que j’ai été extrêmement chanceux de travailler pour l’un des meilleurs groupes de propriété dans tous les sports », a déclaré Greg Vanney dans un communiqué.

« Je veux aussi remercier [team president] Facture [Manning] et [general manager] Ali [Curtis] pour leur soutien et leur leadership et surtout les relations que nous avons développées au fil des ans. Merci à tout le personnel et aux joueurs de TFC pour les expériences incroyables que nous avons partagées ensemble au cours de ce voyage. Je suis éternellement reconnaissant à chacun de vous.

« Enfin, aux fans du TFC. Vous êtes vraiment incroyable et les souvenirs et les émotions de nos plus grandes nuits ensemble seront chéris. »

Le départ de Vanney intervient une semaine après que Toronto, qui a terminé avec le deuxième meilleur record de la saison régulière, a été bouleversée au premier tour des séries éliminatoires lorsque le club d’expansion de Nashville a remporté une superbe victoire 1-0 dans le temps supplémentaire.

L’ancienne équipe nationale américaine et défenseur de la MLS a repris un club de Toronto en 2014 qui n’avait jamais participé aux séries éliminatoires, mais qui a atteint les séries éliminatoires à cinq reprises au cours des six dernières saisons et a atteint trois finales de la Coupe MLS.

Toronto a déclaré qu’une recherche pour le remplaçant de Vanney commencerait immédiatement.