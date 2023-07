Greg Tarzan Davis crédite Tom Cruise pour son orientation professionnelle

Fans de Top Gun : Maverick sont dans un vrai régal avec le nouveau Mission impossible film, Dead Reckoning, première partie.

Tom Cruise et Christopher McQuarrie louent la performance du nouveau venu de « Mission Impossible » Greg Tarzan Davis

Le film réunit Cruise avec Maverick co-star Greg Tarzan Davis, qui joue un agent nommé Degas qui est à la poursuite d’Ethan Hunt après qu’il soit redevenu un voyou. Nous avons rencontré les deux acteurs, ainsi que Mission impossible scénariste/réalisateur Christopher McQuarrie lors de la première mondiale du film à Rome en juin. Tarzan portait un smoking en velours noir à des températures supérieures à 90 degrés, mais réussissait néanmoins à avoir l’air cool.

« Je dois crier à mon styliste Jason Rembert », a déclaré Tarzan à la directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, à propos du look. «Il m’a vraiment bien. C’est Brunello [Cuccinelli] que je porte en ce moment. Oui nous avons décidé de porter un velours. Nous avons décidé de venir ici à la première de l’un des plus grands films et de porter Brunello.

Nous avons demandé à Tarzan des conseils de style pour rester à l’aise par temps chaud et il a plaisanté en disant qu’il avait choisi d’avoir le tapis le plus à l’ombre possible.

« C’est vraiment un équilibre délicat parce que souvent je ne suis pas à l’aise et je savais qu’il allait faire chaud ici », a déclaré Tarzan. « Je savais qu’il allait faire chaud ici, ouais et j’ai convoqué – je leur ai dit » Écoutez, je veux être beau et élégant, assurons-nous d’avoir les interviews dans cette partie où je savais que les bâtiments allaient couvrir le soleil .’ Il faut parfois commander la scène.

Toutes blagues à part, Tarzan vit les rêves de nombreux jeunes acteurs, jouant aux côtés de Tom Cruise dans plusieurs films. Nous avons demandé au natif de la Nouvelle-Orléans ce que ça fait d’avoir un MI rôle écrit spécialement pour lui par McQ.

« En tant qu’acteur, vous vous efforcez d’obtenir des offres et d’avoir des gens qui pensent à vous dans différents rôles, alors pour qu’il dise: » Hé, j’ai vu ton travail dans Top Gun, on a vraiment adoré, Tom et moi’ et ils disent : ‘Hé on va écrire ce rôle pour toi’, c’est un véritable honneur. J’adore ces deux gars. Ce sont mes mentors. Je les appelle mes oncles. C’est incroyable ce qu’ils font et d’en faire partie et d’apprendre, je suis béni.

Nous avons demandé à Christopher McQuarrie quelles qualités l’ont amené à écrire un rôle pour Tarzan et il nous a dit que c’était un appel facile.

« Ce gamin est une star naturelle », nous a dit McQuarrie. «Il vient de le comprendre et c’est un gars qui n’a pas besoin de beaucoup de direction, vous le relâchez et le laissez partir. Il est inventif, il est naturellement instinctif, c’est juste un talent naturel brut. Vous ne pouvez pas le contrôler sur une ligne de presse pour vous sauver la vie, mais je pourrais vous dire sur le plateau que c’est un pro absolu !

Tom Cruise a eu des compliments similaires pour Davis, qui, selon lui, a un bel avenir devant lui à Hollywood.

« Il est très charismatique, c’est une très bonne personne, c’est un travailleur acharné et je suis content que vous aimiez sa performance », a déclaré Cruise à propos de Tarzan. « Vous verrez ce qu’il apporte avec le temps et c’est un plaisir. Il travaille très dur. Il est très talentueux. Vous voyez les moments qu’il crée et l’arc de ce personnage. Je suis très fier de lui. C’est un bon gars.

Nous avons dû poser des questions sur le hashtag #DegasForPresident que nous avons vu Tarzan utiliser sur ses publications sur les réseaux sociaux à propos de Mission impossible.

« Je vais le garder dans les films », a déclaré Cruise, ne voulant pas en dire plus sur l’arc à venir pour le personnage de Davis. « Il a des responsabilités, nous passons beaucoup de temps à lui apprendre le cinéma. Il doit avoir ses propres premières comme celle-ci. C’est pourquoi ils sont ici. C’est ce que je fais. J’ai eu la chance que tant de gens aient été si généreux avec moi. Je suis toujours comme, ‘Écoute, tu vas faire ce que tu vas faire, mais je vais partager avec toi toutes les connaissances que j’ai et tu décides ce que tu veux utiliser ce que tu ne fais pas et comment vous voulez l’utiliser.’ Vous allez trouver votre propre voix, mais ce que nous faisons, c’est que je suis à la fois moi et que j’étudie toujours tous les jours. J’étudie le cinéma et donc je passe de moi en tant qu’étudiant à enseignant et j’ai aussi appris d’eux aussi quand je les regarde. Quand on voit tous les acteurs, je veux que tout le monde gagne. Je fête tout le monde. Ce n’est pas seulement maintenant. C’est juste qui je suis et ce que j’ai fait dans ma carrière toute ma vie.

Cruise a également parlé de son approche pour effectuer ses propres cascades, révélant qu’il les aborde avec beaucoup de concentration et d’énergie calme.

« Je suis plus simplement détendu, concentré », nous a dit Cruise. « Il y a beaucoup de choses auxquelles je dois penser et à la performance, donc je dois être là sur le moment. Souvent, je vérifie l’équipement. Je vérifie mon équipement, je passe tout en revue. C’est un peu calme et tout le monde est vraiment comme si c’était un autre jour, vous savez. C’est donc ce que je fais. Je suis plus juste gentil et facile. Tout le monde est détendu, vous savez qu’il n’y a personne qui est, vous savez et nous l’entourons, personne qui est nerveux, personne ne dit bonne chance, personne ne dit rien. C’est comme une autre journée au bureau et nous y parvenons. C’est juste très cool tu sais. C’est comme ça qu’on le garde. Nous le gardons compétent, gardons-le au frais.

En parlant de cascades. Nous avons dû interroger Christopher McQuarrie sur l’une des plus grandes scènes d’action de Mission Impossible : L’estime de soi, première partie qui se déroule sur les mêmes marches espagnoles que la première. McQ nous a dit au départ qu’il espérait pouvoir utiliser la vue historique réelle, mais il a pu faire des ajustements après avoir été incapable d’obtenir la permission de conduire sur les célèbres escaliers.

« C’est un peu un départ pour nous parce que tout ce que nous faisons consiste à venir à ces cultures et à célébrer l’architecture et à célébrer les gens », a déclaré McQuarrie. « C’était un départ un peu inhabituel et quand nous sommes arrivés ici, nous regardions les marches et nous avions cette idée de les descendre et bien sûr ils ne voulaient pas cela. Nous étions très respectueux et j’ai dit : ‘Eh bien, si nous ne touchons jamais physiquement les marches, nous laisseriez-vous le faire ?’ Et ils ont dit : ‘Oui, alors tu peux faire ce que tu veux.’ Le mot clé était que nous pouvions faire ce que nous voulions, alors nous avons tout fait avec la permission avant de le faire et vous verrez le résultat.

Nous avons tellement hâte que vous le découvriez ! Mission Impossible : L’estime de soi, première partie est dans les salles partout maintenant !