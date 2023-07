Greg Sankey de la SEC rejoint Joe Klatt pour discuter des changements au calendrier de la BFC

Note de l’éditeur : cet été, l’analyste du football universitaire de FOX Sports Joël Klatt interviewe les plus grands noms du football universitaire dans le cadre de sa nouvelle série de podcasts, « The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations ». Ce qui suit est un extrait de l’épisode 3, mettant en vedette le commissaire de la SEC, Greg Sankey. Vous pouvez écouter l’épisode 1 avec Deion Sanders ici et Épisode 2 avec Nick Saban ici.

Entrez dans le siège de la conférence SEC et vous trouverez un grand panneau indiquant « Les problèmes mènent à l’effort ».

Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, a récemment rejoint l’analyste de football universitaire de FOX Sports, Joel Klatt, dans sa série de podcasts d’été, « The Joel Klatt Show: Big Noon Conversations », pour discuter de plusieurs problèmes auxquels est confronté le football universitaire dans le paysage en constante évolution d’aujourd’hui.

Un point de discussion était le calendrier actuel du football universitaire, qui, selon Sankey, a conduit à des discussions difficiles avec les entraîneurs de la SEC.

« En discutant avec les entraîneurs depuis la fin de la saison régulière, il y a eu des frustrations qui sont ressorties », a déclaré Sankey. « Nous avons rendu décembre misérable pour eux. »

Greg Sankey sur le calendrier du football universitaire

La saison dernière, la date de signature initiale pour la période de football de Division I était le 21 décembre, tandis que la première fenêtre du portail de transfert s’est ouverte le 5 décembre et s’est fermée 45 jours plus tard le 18 janvier 2023. Non seulement ces deux périodes se sont chevauchées, mais ils ont également marqué le moment où les programmes ont commencé à s’entraîner en vue des matchs de bol d’après-saison.

Ce chevauchement a conduit à un certain nombre de problèmes liés à la construction de la liste et a mis énormément de stress sur les entraîneurs.

« La préoccupation que nous devrions avoir à long terme est que nous perdons les bonnes personnes du jeu parce que les bonnes personnes disent: » Je ne veux pas faire ça « », a déclaré Sankey. « La santé mentale de nos entraîneurs est mise à l’épreuve dans cet environnement. Ils gagnent beaucoup d’argent, mais l’argent ne paie pas les factures lorsqu’il s’agit de certains des problèmes de santé mentale que ce rythme constant et cette agitation constante peuvent produire. «

Sankey, 59 ans, qui a commencé sa carrière professionnelle en tant que directeur des sports intermuraux au Utica College et a depuis gravi les échelons pour devenir l’un des leaders les plus respectés de l’athlétisme universitaire, a proposé une solution en ce qui concerne au calendrier actuel du football universitaire.

« Je suggérerais qu’une étape consiste à raccourcir le portail de décembre et à permettre que ces décisions soient prises pour l’entrée sur une période de deux semaines », a déclaré Sankey. « Ce sera une autre expérience d’apprentissage car il n’y a pas beaucoup de recherches à ce sujet. »

Sankey pense qu’un tel changement réduirait non seulement le stress des entraîneurs actuels à travers le pays, mais cela aiderait également avec certaines des « offres » indésirables qui semblent avoir lieu plus tard dans la fenêtre du portail.

« Ce que vous avez vu, c’est lorsque le portail s’est ouvert le lendemain du placement du bol, la première semaine ou deux était le comportement exact prévu », a déclaré Sankey. « Un tas de gens qui ont dit ‘Je ne veux pas être ici, je veux plus de temps de jeu, je n’ai pas fait le bon choix, je veux être plus près de chez moi’, quoi que ce soit, ont levé la main et ont dit ‘ C’est l’heure de partir.’

« Après ces deux semaines, vous avez vu beaucoup d’histoires, où vous avez des influenceurs, des tiers, des agents, des personnes que nous ne connaissons pas qui disent » nous avons un accord pour vous si vous partez « . Ce n’est pas NUL. Certains le décriront comme de la corruption. Certains le décriront comme une incitation. Ce n’est pas ce que c’est censé être.

Greg Sankey sur NIL et les problèmes qui en découlent

Sankey a proposé un autre point important à Klatt sur le sujet des changements récents dans le football universitaire, celui-ci spécifiquement lié au portail de transfert et à son impact sur les options académiques d’un athlète.

« Lorsque vous transférez, tous les crédits ne sont pas transférés, et vous ne pourrez peut-être pas vous inscrire au programme que vous souhaitez », a déclaré Sankey. « Si vous revenez à ces deux dernières semaines, lorsque ces chuchotements se produisent, je ne connais personne qui dise, ‘ils m’ont vraiment aidé à comprendre ma réalité académique avant de prendre cette décision.’ Et c’est une décision de vie à long terme. »

Avant d’être nommé commissaire de la SEC en 2015, Sankey a passé 13 ans à travailler au bureau de la conférence en tant que commissaire associé sous Mike Silve, traitant directement des questions liées à la conformité. Ce côté de l’athlétisme universitaire, ainsi que le côté académique, est quelque chose qui le passionne énormément.

« Le football sera toujours là, puis il va s’évaporer, mais qu’allons-nous faire des 97% d’athlètes universitaires qui ne deviennent pas professionnels ou qui n’ont pas cet attachement », a déclaré Sankey. « Favorisons-nous leur développement tout au long de la vie? Je ne vois pas qu’on en parle. »

Pour Sankey, il s’agit de créer une plate-forme de réussite qui profitera non seulement aux étudiants-athlètes de la SEC, mais à tout le pays.

« Quand je regarde en arrière », a déclaré Sankey, « je veux que les jeunes disent ‘Je suis content qu’il ait dirigé parce qu’il m’a influencé de manière positive.' »

