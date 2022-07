Greg Robinson a réparé le télescope spatial James Webb de la NASA, à contrecœur

“Il y avait plusieurs équipes mises en place, dirigées par les personnes les plus expérimentées”, a déclaré M. Robinson. “Ils ont vraiment creusé dans la paperasse.”

Pour la plupart, le matériel correspondait effectivement à ce qui avait été conçu à l’origine. Certaines choses ne correspondaient pas – M. Robinson a déclaré qu’aucune d’entre elles ne devrait entraîner une défaillance catastrophique – et celles-ci ont été corrigées.

Lorsque M. Robinson a pris la relève en tant que directeur du programme, l’efficacité du calendrier de Webb – une mesure de la façon dont le rythme de travail par rapport à ce qui avait été prévu – était en baisse d’environ 55 %, a déclaré le Dr Zurbuchen. Cela, en grande partie, était le résultat d’une erreur humaine évitable.

Le Dr Zurbuchen a déclaré que l’équipe Webb était pleine de personnes intelligentes et qualifiées, qui craignaient de soulever des critiques. Il a attribué à M. Robinson le mérite d’avoir renversé la situation. En quelques mois, l’efficacité a atteint 95 %, avec de meilleures communications et des gestionnaires plus disposés à partager les mauvaises nouvelles potentielles.

“Vous aviez besoin de quelqu’un qui pouvait gagner la confiance de l’équipe et ce que nous devions comprendre, c’était ce qui n’allait pas avec l’équipe”, a déclaré le Dr Zurbuchen. “La vitesse à laquelle il a transformé cette chose était tout simplement stupéfiante”,

Cependant, un certain nombre de nouveaux problèmes ont entraîné des retards supplémentaires et des dépassements de coûts. Certains, comme la pandémie et un problème avec le boîtier de la charge utile de la fusée Ariane 5 de fabrication européenne, étaient hors du contrôle de M. Robinson. D’autres erreurs humaines se sont produites, comme en novembre dernier lorsqu’une bande de serrage fixant le télescope au support de lancement s’est cassée, secouant le télescope mais ne causant pas de dommages.